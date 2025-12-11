Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, τον ναό του ποδοσφαίρου, θα γίνει το εναρκτήριο παιχνίδι του EuroBasket 2029, όπως είπε η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Ελίσα Αγκιλάρ.

Το νέο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης δεν προορίζεται μόνο για ποδοσφαιρικούς αγώνες αλλά και για πολλές ακόμη δραστηριότητες και ανάμεσα σε αυτές είναι και η διεξαγωγή του εναρκτήριου αγώνα του EuroBasket 2029.

«Ο εναρκτήριος αγώνας του Eurobasket 2029 στο στάδιο Μπερναμπέου θα βάλει το μπάσκετ σε άλλη διάσταση. Το Eurobasket 2029 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του στρατηγικού σχεδίου της ισπανικής Ομοσπονδίας μπάσκετ. Ο εναρκτήριος αγώνας θα σηματοδοτήσει μια καμπή στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Μπερναμπέου, το οποίο έχει χωρητικότητα 80.000 θεατών.

Αυτός ο αγώνας που θα αποτελέσει πολλά περισσότερα από… θέαμα στις τέσσερις γραμμές, μετατρέποντάς τον σε μια καθηλωτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες με συναυλίες και διάφορες δραστηριότητες που θα δώσουν αποφασιστική ώθηση στην προώθηση του αθλήματός μας. Αυτή η εκδήλωση θα είναι το αποκορύφωμα της στρατηγικής των events που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει η Ισπανική Ομοσπονδία Μπάσκετ», είπε σχετικά η Αγκιλάρ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού ενόψει του Eurobasket 2029 από 16 σε 45 εκατ. ευρώ.