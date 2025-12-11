Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όπως αναμενόταν, κλήθηκε και επισήμως στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στα επόμενα παιχνίδια.

Ο φορ των «ερυθρόλευκων» είναι μόνιμο μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του εδώ και χρόνια, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα έπρεπε να απουσιάσει για ένα διάστημα λόγω του Κόπα Άφρικα. Και η επισημοποίηση ήρθε την Πέμπτη (11/12).

Το Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή για το Κόπα Άφρικα και ο Ελ Κααμπί είναι σε αυτή, πράγμα που σημαίνει πως μετά τον προσεχή αγώνα με τον Άρη (14/12) θα αναχωρήσει για την πατρίδα του καθώς η FIFA όρισε ως ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους την 15η Δεκεμβρίου.

Ο Μαροκινός επιθετικός θα απουσιάσει σίγουρα από τον αγώνα με την Κηφισιά, στο Καραϊσκάκη, στις 20/12 και από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν από την πορεία της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Κόπα Άφρικα, το οποίο ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου.

Αν υποθέσουμε ότι το Μαρόκο θα φτάσει ως το τέλος, τότε ο Ελ Κααμπί θα λείψει και από τα παιχνίδια με ΟΦΗ (Super Cup), Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης.