Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ρωσική υποστήριξη προς τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους πρόθεση να προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησε μια δεύτερη συνάντηση μέσα σε 17 ημέρες με τον πρέσβη της Βενεζουέλας στη Ρωσία, σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο είχε δηλώσει στον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 21 Νοεμβρίου ότι ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta, ανέφερε στις 25 Νοεμβρίου ότι ο Λουκασένκο είχε δεχτεί εκείνη την ημέρα τον απεσταλμένο της Βενεζουέλας στη Μόσχα και του είχε πει ότι ο Μαδούρο ήταν πάντα ευπρόσδεκτος στη Λευκορωσία και ότι ήταν καιρός να την επισκεφθεί.

Σε συνέντευξή του στο Politico αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ, δήλωσε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες», αρνούμενος ωστόσο να πει εάν θα ήταν διατεθειμένος να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα.

Ο Λουκασένκο διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και επίσης φέτος ξεκίνησε διάλογο με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από χρόνια απομόνωσης από την Ουάσιγκτον και άλλες δυτικές κυβερνήσεις λόγω του ιστορικού του στα ανθρώπινα δικαιώματα και της υποστήριξής του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να χαλαρώνει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και τον περασμένο μήνα όρισε έναν ειδικό απεσταλμένο, τον John Coale, για να επιδιώξει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο σχετικά με την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.