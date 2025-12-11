Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά των ακτών της χώρας την Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η «πολιτική επιθετικότητας» κατά της Βενεζουέλας αποτελεί μέρος ενός «σκόπιμου σχεδίου για την λεηλασία των ενεργειακών μας πόρων».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Τραμπ καθιστά σαφές «ότι η πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας αποτελεί μέρος ενός σκόπιμου σχεδίου για τη λεηλασία των ενεργειακών μας πόρων».

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι λόγοι πίσω από την παρατεταμένη επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας «έχουν τελικά αποκαλυφθεί».

«Δεν είναι η μετανάστευση. Δεν είναι η διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι η δημοκρατία. Δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντοτε αφορούσε τους φυσικούς μας πόρους, το πετρέλαιο μας, την ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας».

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Η ανακοίνωση κατηγορεί περαιτέρω τις ΗΠΑ για «ιμπεριαλιστικές καταχρήσεις» και αναφέρει ότι θα προσφύγει σε όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα «για να καταγγείλει αυτό το σοβαρό διεθνές έγκλημα» και θα «υπερασπιστεί με απόλυτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία της, τους φυσικούς της πόρους και την εθνική της αξιοπρέπεια».