Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν και κατέλαβαν ένα «πολύ μεγάλο» τάνκερ ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο όπου η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Καράκας έχει οξυνθεί.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα τάνκερ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Τα στοιχεία του κατασχεθέντος τάνκερ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως οι μέρες του στην εξουσία είναι «μετρημένες», όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.