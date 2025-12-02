Η στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της διακίνησης ναρκωτικών πρόκειται να περάσει σε νέα, πιο επικίνδυνη φάση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον δρόμο για την επέκταση των πληγμάτων του Πενταγώνου από τις θαλάσσιες οδούς σε στόχους που βρίσκονται στην ξηρά, με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία να βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Η έως τώρα εκστρατεία των ΗΠΑ είχε επικεντρωθεί κυρίως σε πλοία διακίνησης στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Όμως, μιλώντας την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έκανε σαφές πως η στρατηγική αλλάζει:

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτά τα χτυπήματα στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη, και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», δήλωσε, προσδιορίζοντας ότι η νέα δράση θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αιχμηρός, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν οποιοδήποτε κράτος εμπλέκεται στη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών στο εσωτερικό της χώρας, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα και την Κολομβία ως βασικούς κόμβους.

«Οποιοσδήποτε το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι στόχος επίθεσης», τόνισε ο Τραμπ.

Η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει υπάρξει «πολύ κακή» όσον αφορά τη διακίνηση, αλλά προσέθεσε πως και «πολλοί άλλοι» εμπλέκονται. Η στρατιωτική επέμβαση κατά των καρτέλ έρχεται ως απάντηση στη «θανατηφόρα κρίση οπιοειδών» που μαστίζει την αμερικανική κοινωνία, μία κρίση που ο ίδιος είχε δεσμευτεί να καταπολεμήσει διευρύνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: Οι δηλώσεις έγιναν από τον Πρόεδρο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, έπειτα από συζήτηση για την κοκαΐνη από την Κολομβία.

Τα σχόλια του Τραμπ για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική πίεσης που ασκείται στον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, πυροδοτούν ανησυχία για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παρασυρθούν σε μία στρατιωτική σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Σημειώνεται πως η ιδέα των πληγμάτων στην ξηρά δεν είναι καινούργια για τον Τραμπ. Τον Οκτώβριο είχε ήδη δηλώσει ότι «η ξηρά θα είναι η επόμενη», ενώ στα μέσα Νοεμβρίου είχε εκφράσει την «υπερηφάνεια» του να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των καρτέλ σε εδάφη της Βενεζουέλας, της Κολομβίας και του Μεξικού.