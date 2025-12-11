Η Γερμανία θα στηρίξει τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, στις Βρυξέλλες.

Λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο Λ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία.

Το Eurogroup, η συνέλευση των υπουργών Οικονομικών των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ, θα εκλέξει τον πρόεδρό του σήμερα, Πέμπτη.

Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βινσέντ Βαν Πετέχεμ, είναι ο άλλος υποψήφιος.

Επίτροπος Οικονομικών: Ελπίδα για συμφωνία με το Βέλγιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχειά

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τις οικονομικές εξελίξεις με το ΔΝΤ, θα εξετάσουν τα σχέδια προϋπολογισμών των κρατών-μελών και θα εκλέξουν νέο πρόεδρο του Eurogroup.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε στη σημασία του σημερινού άτυπου δείπνου των υπουργών Οικονομικών, που θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια. Αναφερόμενος στις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Επίτροπος εξήγησε ότι η Επιτροπή «δεν προτείνει ούτε κατάσχεση ούτε δήμευση των περιουσιακών στοιχείων», αλλά μόνο τη χρήση των χρηματικών υπολοίπων που συνδέονται με αυτά, σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος, τόνισε ότι συνεργάζονται στενά με τις βελγικές αρχές για την επίλυση των διαφορών και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.