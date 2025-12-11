Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε με τον τρόπο του σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πλέον και για την απόκτηση ενός σέντερ, ενώ χαρακτήρισε «floor manager» τον Μόντε Μόρις.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή (12/12) θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague και στις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο προπονητής τους ρωτήθηκε για το αν θα ακολουθήσει και μεταγραφή σέντερ, έπειτα από αυτή του Μόρις.

«Δηλαδή, έλεος. Μα με ρωτάγατε τόσο καιρό και τώρα πήραμε και πάλι συνεχίζουμε», απάντησε γελώντας ο Μπαρτζώκας, ο οποίος από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού…

Για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά εναντίον του τρόπου που η Μπαρτσελόνα επιτίθεται και αμύνεται. Η φιλοσοφία του Τσάβι είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή να επιτίθεται σε συγκεκριμένες αδυναμίες του αντιπάλου. Πάει αρκετά στο ποστ. Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα εκεί, πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα. Και γενικά πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι.

Είναι πολύ έμπειρη ομάδα με παίκτες που ξέρουν την Ευρωλίγκα και έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και διαχειρίζονται καταστάσεις. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτούς. Και να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τη μεταγραφή του Μόρις: «Κοιτάξτε, εμείς ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε να πάρουμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν playmaker που να είναι ένας floor manager. Θέλαμε έναν ακόμα τέτοιο παίκτη, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας και οι forward είναι όλοι καλοί ποιοτικοί παίκτες. Και χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη.

Αυτά τα χαρακτηριστικά που πάνω κάτω έχει ο Μόρις τώρα, μένει να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Γιατί έχει να παίξει πάνω από ένα μήνα, νομίζω τόσο από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι και σίγουρα θα θέλει κάποιο χρόνο και διάστημα. Αλλά το ξέρουμε και το περιμένουμε».