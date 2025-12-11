Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε βράδυ γράφεται μια καινούρια ιστορία αγάπης. Άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά με μοναδικό σύμμαχο την καρδιά τους, ενώ η Ζεν δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για ανατροπές, χημεία και μικρές στιγμές μαγείας, που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά!

Η Κατερίνα, με τα μπλε μαλλιά και τα γαλανά μάτια, ψάχνει έναν άντρα που θα της θυμίζει τραγούδι του John Lennon και θα μπορεί να χορεύει μαζί του σε λάτιν ρυθμούς. Ο Κωνσταντίνος αγαπά και εκείνος τη Λατινική Αμερική και είναι έτοιμος να ακολουθήσει το ρυθμό της. Αν όλα πάνε καλά στο ραντεβού τους, ίσως γίνει η αρχή που θα τους ενώσει στη ζωή, με μια χορογραφία αποκλειστικά για δύο!

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος είναι χωρισμένος και νιώθει έτοιμος, πλέον, να ζήσει νέες εμπειρίες! Αναζητά τη γυναίκα αυτή που θα τον κάνει να νιώσει αμέσως σύνδεση μαζί της. Η Άντα, ανεξάρτητη, γεμάτη ζωντάνια και αυτοπεποίθηση, ψάχνει τον άντρα που θα αντέξει την ένταση και την ατελείωτη ενέργειά της. Ένα ραντεβού που προμηνύεται… εκρηκτικό!

Η γοητευτική Μαίρη επιστρέφει στο First Dates για να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον έρωτα! Ψάχνει συντροφιά και δεν θα σταματήσει μέχρι να βρει τον άντρα που θα της ταιριάζει. Ο Παναγιώτης είναι ξεκάθαρος με τις επιθυμίες του και δεν διστάζει να τις εκφράσει από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Θα βρουν κοινό κώδικα επικοινωνίας ή η υπερβολική ειλικρίνεια του Παναγιώτη θα σταθεί, τελικά, εμπόδιο;

Για άλλη μια φορά το First Dates αποδεικνύει πως ο έρωτας δεν έχει κανόνες. Εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένεις, αρκεί να αφήσεις τον εαυτό σου ανοιχτό στο απρόβλεπτο και στη μαγεία του συναισθήματος!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 11/12:

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 11/12:

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

