Η τελετή των Όσκαρ συγκεντρώνει κάθε χρόνο την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Ωστόσο, αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί έχουν αποκλειστεί από την παρουσίαση και συμμετοχή στην πιο λαμπερή βραδιά της βιομηχανίας, λόγω παραβίασης του αυστηρού κώδικα δεοντολογίας της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ορισμένοι εξ αυτών δεν θα λάβουν πρόσκληση ούτε για την τελετή του 2026 ούτε για πολλά ακόμα χρόνια. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Γουίλ Σμιθ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ άλλες προσωπικότητες όπως οι Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, Μπιλ Κόσμπι και Ρόμαν Πολάνσκι έχουν αποκλειστεί δια βίου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Γουίλ Σμιθ

Ο Γουίλ Σμιθ βρίσκεται στη λίστα των αποκλεισμένων μετά το επεισόδιο των Όσκαρ το 2022. Κατά την παρουσίαση του βραβείου Καλύτερου Ντοκιμαντέρ από τον Κρις Ροκ, ο κωμικός σχολίασε το ξυρισμένο κεφάλι της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, που αντιμετώπιζε αλωπεκία. Ο Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Ροκ, προτού επιστρέψει στη θέση του και φωνάξει να μην αναφερθεί ποτέ ξανά η σύζυγός του.

Στις 8 Απριλίου ανακοινώθηκε ο αποκλεισμός του από τα Όσκαρ για 10 χρόνια, ωστόσο κράτησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ο ίδιος δήλωσε ότι «δέχεται και σέβεται» την απόφαση της Ακαδημίας.

Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκλείστηκε ανεπίσημα από τη σκηνή των Όσκαρ για σχεδόν δύο δεκαετίες, μετά την παρέμβασή του στα βραβεία του 1993. Αντί να ακολουθήσει το κείμενο στο autocue, μίλησε για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και το Θιβέτ, προκαλώντας την οργή των αξιωματούχων της Ακαδημίας. Παρότι δεν υπήρξε επίσημη απαγόρευση, ο Γκιρ δεν προσκαλούταν να παρουσιάσει έκτοτε, παρά την επιτυχία του στο «Chicago».

Κατά πληροφορίες της Daily Mail, στον Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν απαγορεύτηκε να παραστεί στην τελετή και του ζητήθηκε επανειλημμένα να παρευρεθεί, αλλά δεν μπόρεσε λόγω συγκρούσεων στο πρόγραμμα του.

Το 2013 επανεμφανίστηκε στη σκηνή, αστειευόμενος ότι «μάλλον έχει αποκατασταθεί». Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν κρατά κακία, τονίζοντας πως η δράση του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθοδηγεί πάντα τις πράξεις του.

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν αποκλείστηκε από την Ακαδημία το 2017 μετά τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση. Ο άλλοτε ισχυρός παραγωγός καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση στη Νέα Υόρκη και αργότερα σε επιπλέον ποινές στο Λος Άντζελες για εγκλήματα που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω. Η Ακαδημία χαρακτήρισε τις πράξεις του «αποτρόπαιες και αντίθετες με τις αξίες της».

Μπιλ Κόσμπι

Ο Μπιλ Κόσμπι αποκλείστηκε διά βίου το 2018 μετά την καταδίκη του για τη σεξουαλική κακοποίηση της προπονήτριας Αντρέα Κόνσταντ το 2004. Παρότι η ποινή του ανατράπηκε το 2021 από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνια και αποφυλακίστηκε, η Ακαδημία διατήρησε τον αποκλεισμό, επιμένοντας ότι οι αξίες της απαιτούν από τα μέλη «σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Άνταμ Κίμελ

Ο διευθυντής φωτογραφίας, Άνταμ Κίμελ, αποκλείστηκε το 2021 λόγω ιστορικού σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων. Παρά τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, όπως τα «Capote» και «Never Let Me Go», η Ακαδημία τον απέβαλε μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης το 2003.

Ρόμαν Πολάνσκι

Ο Ρόμαν Πολάνσκι αποβλήθηκε διά βίου το 2018 για τη σεξουαλική επαφή με ανήλικη το 1977, για την οποία είχε δηλώσει ένοχος πριν διαφύγει στη Γαλλία. Παρά τις πέντε υποψηφιότητές του και το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον «Πιανίστα», δεν μπόρεσε ποτέ να παρευρεθεί στην τελετή και πλέον δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Καρμίν Καρίντι

Ο Καρμίν Καρίντι ήταν ο πρώτος που αποκλείστηκε οριστικά από την Ακαδημία το 2004. Κατηγορήθηκε ότι διέρρευσε περίπου 60 VHS με υποψήφιες ταινίες σε φίλο του, ο οποίος τις δημοσίευσε online. Αν και ο Καρίντι αθωώθηκε αργότερα, ο αποκλεισμός του παρέμεινε, καθώς είχε παραβιάσει τους κανόνες ασφαλείας των σεναρίων προβολής.