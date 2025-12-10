Νέες συλλήψεις έγιναν για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και ένας από τους κατηγορούμενους είναι ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος μάλιστα κληρονόμησε σχεδόν το σύνολο της περιουσίας του.

Το θύμα λίγο πριν δολοφονηθεί είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του και είχε αλλάξει αρκετές φορές τη διαθήκη του. Στην τελευταία χειρόγραφη διαθήκη του άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό του και ένα μικρότερο στον επιστάτη του, ο οποίος όμως επίσης δολοφονήθηκε.

Ακολουθεί η διαθήκη του 68χρονου, όπως την είχε αποκαλύψει το Newsbeast:

«Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου, σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου.

Στον αγαπημένο μου ανιψιό… γιο του αποθανόντος αδελφού μου, λόγω του ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου, αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου, ο οποίος από μικρός δεν παράκουσε ποτέ εντολές μου και πάντα προσπαθεί να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων:

Α) Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ.

Β) Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με το ίδιο προαναφερόμενο πρόσωπο ανιψιό μου, γήπεδο 20 περίπου στρεμμάτων εφαπτόμενο του κάμπινγκ και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και της θάλασσας. Το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα.

Γ) Το σύνολο της ιδιοκτησίας μου (γήπεδο και κτίσματα μεταξύ των οποίων κτισμάτων βρίσκεται και η οικία μου και τα υπόλοιπα κτίσματα έχουν επαγγελματική χρήση) έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων.

(…)

Στον φίλο μου και συνοδοιπόρο… αφήνω δύο όμορα γήπεδα συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων. Επίσης του αφήνω ποσοστό 50% (συνιδιοκτήτης με τον ανιψιό μου) ελαιοτεμάχιο συνολικού εμβαδού 2,3 στρεμμάτων περίπου.

(…)

Στον ανιψιό μου… (σ.σ.γιο της αδελφής του) αφήνω το γήπεδο ιδιοκτησίας μου εμβαδού 3,3 στρεμμάτων περίπου.

(…)

Στην αδερφή μου… (εφ’όσον αυτή βρίσκεται εν ζωή): ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) ευρώ».