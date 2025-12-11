Με ανάρτησή του στο X ο Εβάν Φουρνιέ αναρωτιέται για το αν η αντιπαλότητα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη είναι μεγαλύτερη από αυτή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας και τη… βοήθεια του κοινού.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» έχει απευθυνθεί αρκετές φορές στους ακόλουθούς του στα social media για διάφορα θέματα και το ίδιο έκανε και τώρα, θέλοντας να δει ποια είναι η μεγαλύτερη αθλητική αντιπαλότητα στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του, επομένως, στο X, ο Φουρνιέ έθεσε το εξής ερώτημα στους ακόλουθούς του: «Μου είπαν σήμερα πως η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Αληθεύει;».