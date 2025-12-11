Η έναρξη του Κόπα Άφρικα πλησιάζει, οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό ανακοινώνουν σιγά-σιγά τις αποστολές τους και το Καμερούν έκανε τη διαφορά ανακοινώνοντας δύο διαφορετικές.

Είναι αρκετά τα σκηνικά, τα οποία δεν μοιάζουν και τόσο λογικά, που έχουν συμβεί από τότε που ο Σαμουέλ Ετό έγινε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας και στη λίστα προστέθηκε ακόμη ένα.

Με την κόντρα του με τον προπονητή Μαρκ Μπρις να μαίνεται, ο Ετό πίεσε το υπουργείο Αθλητισμού ώστε να διακοπεί το συμβόλαιο του προπονητή της εθνικής ομάδας, ο οποίος όμως δεν είχε ενημερωθεί για τίποτα και ανακοίνωσε κανονικά την αποστολή για το Κόπα Άφρικα.

Το θέμα είναι ότι λίγη ώρα μετά ανακοίνωσε την αποστολή του Καμερούν για το Κόπα Άφρικα και ο Νταβίντ Παγού, ο οποίος θα ανακοινωθεί από ώρα σε ώρα ως ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Έτσι, το Καμερούν ανακοίνωσε δύο διαφορετικές αποστολές από δύο προπονητές, με την ομοσπονδία της Αφρικής να περιμένει την τελική επιλογή.