Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πιο αβέβαιο από ποτέ, οι Νιου Γιορκ Νικς μοιάζουν να είναι το φαβορί για την απόκτησή του, οι Λος Άντζελες Λέικερς όμως θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να είναι η επόμενη ομάδα του.

Εδώ και μήνες έχει αρχίσει στο ΝΒΑ η συζήτηση για το μέλλον του Greek Freak και το αν ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από τους Μπακς, τους οποίους έχει οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα, όμως, δεν δείχνει πλέον ικανή να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο και ο Αντετοκούνμπο αρχίζει να κουράζεται από αυτή την κατάσταση, οπότε η μεταγραφή φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ.

Η ομάδα που θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, ενδιαφέρον όμως μπορεί να υπάρξει και από τους Λέικερς, με τον ρεπόρτερ Κρις Χέινς, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την ομάδα του Λος Άντζελες, να αναφέρει τις δύο προϋποθέσεις για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.

Η πρώτη, όπως είπε, είναι το να παραμείνει ο Αντετοκούνμπο στους Μπακς μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Οι Λέικερς δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τις προσφορές άλλων ομάδων, οπότε θα μπορούσαν να κάνουν… ντου για την απόκτηση του Γιάννη μόνο το καλοκαίρι του 2026, έχοντας χρόνο ως τότε για να συγκεντρώσουν ως τότε draft picks πρώτου γύρου και παράλληλα να προσφέρουν και παίκτες ως ανταλλάγματα.

Ο δεύτερος δρόμος για να γίνει παίκτης των Λέικερς ο Αντετοκούνμπο, είναι να πει ευθέως πως αυτή είναι η επιθυμία του. Με δεδομένο ότι δεν μιλάμε για έναν παίκτη που τώρα φτιάχνει το όνομά του αλλά για έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του ΝΒΑ, αν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του για μεταγραφή σε μια συγκεκριμένη ομάδα, η μεταγραφή θα γίνει.