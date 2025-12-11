Από το 2026 και μετά, όσοι ιδιοκτήτες και εισοδηματίες σκοπεύουν να αγοράσουν δεύτερο σπίτι στο Άμστερνταμ, θα μπορούν να το κάνουν μόνο μετά από άδεια της δημοτικής αρχής. Το νέο αυτό μέτρο στόχο έχει να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των σπιτιών ή διαμερισμάτων που, ενώ δηλώνονται ως δεύτερη κατοικία, παραμένουν ακατοίκητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός των σπιτιών και διαμερισμάτων που συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία στο Άμστερνταμ υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 3.000.



Το νέο αυτό μέτρο θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2026, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει την πιο διάσημη πόλη της Ολλανδίας εδώ και δεκαετίες. Είναι πάρα πολλοί οι πολίτες που έχουν ένα σπίτι στα περίχωρα του Άμστερνταμ, αλλά έχουν και μια γκαρσονιέρα ή ένα μικρότερο σπίτι στο κέντρο της πόλης, στο οποίο μένουν όταν χρειάζεται να επισκεφθούν το κέντρο.



Το νέο μέτρο λοιπόν βάζει στο στόχαστρο του δήμου πολίτες που έχουν ήδη ένα σπίτι στο όνομά τους, αλλά αποκτούν και ένα δεύτερο, στο κέντρο του Άμστερνταμ για παράδειγμα, με σκοπό είτε να μένουν σε αυτό περιστασιακά, για λίγες μέρες το χρόνο, είτε να το εκμεταλλεύονται εμπορικά, νοικιάζοντάς το μέσω Airbnb για βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Θυμίζουμε ότι στο Άμστερνταμ μπορεί κάποιος να νοικιάσει το σπίτι ή διαμέρισμα που του ανήκει, μόνο για 30 διανυκτερεύσεις ανά ημερολογιακό έτος. Και στις δύο περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, τα σπίτια αυτά θα μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα άδεια και αυτό είναι που θέλει να περιορίσει ο δήμος του Άμστερνταμ.





Ειδικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για αυτούς που κατέχουν ήδη στο όνομά τους δεύτερη κατοικία στην πόλη με τα αμέτρητα κανάλια. Για να δοθεί μια άδεια για αγορά δεύτερης κατοικίας στο Άμστερνταμ, θα πρέπει να ισχύουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι επίδοξοι ιδιοκτήτες και εισοδηματίες, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, θα μένουν οι ίδιοι έστω και δύο μέρες την εβδομάδα στη δεύτερη αυτή κατοικία. Άλλη προϋπόθεση είναι ότι όσοι επιθυμούν να αγοράσουν δεύτερη κατοικία στο Άμστερνταμ, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι φροντίζουν κάποιον κάτοικο της πόλης για τουλάχιστον οκτώ ώρες την εβδομάδα. Μία ακόμη προϋπόθεση είναι ότι την άδεια θα μπορούν να την παίρνουν όσοι έχουν ζήσει στο κέντρο της πόλης για τουλάχιστον τρία χρόνια, πριν μετακομίσουν σε ένα δεύτερο ιδιόκτητο σπίτι στα περίχωρα του Άμστερνταμ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Dutchnews.nl, ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος προτείνει ακόμα πιο παρεμβατικά μέτρα. Για παράδειγμα, μια πρόταση είναι να απαγορεύεται να πωληθούν ως δεύτερη κατοικία, σπίτια αξίας λιγότερο από 623,000 ευρώ. Τέλος, σημειώνεται ότι στην Ολλανδία γενικότερα, υπάρχουν καταγεγραμμένα γύρω στα 90,000 ακατοίκητα σπίτια, την ώρα που πάνω από 400,000 πολίτες ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν σπίτι να μείνουν.