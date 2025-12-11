Οι προθέσεις των εργοδοτών για νέες προσλήψεις στην Ελλάδα εμφανίζονται ενισχυμένες για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της ManpowerGroup, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Η έρευνα αποτυπώνει σταθερή βελτίωση στους δείκτες απασχόλησης, με τους εργοδότες να δείχνουν διάθεση επέκτασης, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και τις επιμέρους προκλήσεις στην οικονομία.

Ο Δείκτης Καθαρών Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) διαμορφώνεται στις 19 μονάδες, αυξημένος κατά τρεις μονάδες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά οκτώ μονάδες σε ετήσια βάση. Από τους 520 Έλληνες εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 31% δηλώνει ότι σχεδιάζει αυξήσει το προσωπικό του, ενώ το 14% προβλέπει μειώσεις. Πάνω από τους μισούς (52%) εκτιμούν ότι η στελέχωση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Παρότι η Ελλάδα κινείται θετικά, εξακολουθεί να βρίσκεται στο κάτω μισό της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τις συνολικές προσδοκίες απασχόλησης, υπολειπόμενη κατά πέντε μονάδες του διεθνούς μέσου όρου.

Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Οι μεγαλύτερες προοπτικές αύξησης απασχόλησης καταγράφονται στους κλάδους:

Τεχνολογία | Μέσα | Τηλεπικοινωνίες: +43%

Τουρισμός | Ξενοδοχεία | Εστίαση: +35%, η μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδος (41 μονάδες)

Βιομηχανία: +34%

Αντίθετα, πιο συγκρατημένες προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται σε:

Εμπόριο & Logistics (17%)

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)

Κατασκευές & Ακίνητα (9%)

Επαγγελματικές – Επιστημονικές – Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)

Δημόσιο Τομέα – Υγεία – Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)

Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ξεχωριστή καταγραφή γίνεται για τον κλάδο της Πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει προοπτικές 36%, καθώς συνδυάζει υποτομείς από διαφορετικούς κλάδους και δεν συγκρίνεται ευθέως με τους υπόλοιπους.

Γιατί αυξάνεται το προσωπικό – και γιατί μειώνεται

Οι εργοδότες που σκοπεύουν να ενισχύσουν τη στελέχωση επικαλούνται κυρίως:

Ανάπτυξη της εταιρείας και δημιουργία νέων θέσεων (34%)

Επέκταση σε νέες δραστηριότητες (27%)

Κάλυψη κενών θέσεων λόγω αποχωρήσεων (23%)

Αντίθετα, όσοι σχεδιάζουν μείωση προσωπικού αναφέρουν:

Οικονομικές δυσκολίες (30%)

Αποχωρήσεις που δεν είναι εύκολο να καλυφθούν (24%)

Αυτοματοποίηση διαδικασιών (23%)

Πού καταγράφονται οι πιο θετικές περιφερειακές επιδόσεις

Αττική: +21%, η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια, με αύξηση έξι μονάδων σε ετήσια βάση.

Υπόλοιπη Ελλάδα: +18%, η μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση με οκτώ μονάδες άνοδο.

Βόρεια Ελλάδα: +12%, σταθερά θετικό πρόσημο.

Προοπτικές ανά μέγεθος επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (50–249 εργαζόμενοι) εμφανίζουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων στο +33%.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις (10–49 εργαζόμενοι) καταγράφουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση (+11 μονάδες), ενώ θετικό πρόσημο εμφανίζεται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Greece, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά εργασίας «συνεχίζει να κινείται σε σταθερά θετική τροχιά», με τους κλάδους της τεχνολογίας και του τουρισμού να ηγούνται της ανόδου, στηριζόμενοι σε ισχυρούς οικονομικούς δείκτες όπως η κατανάλωση, η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Η διεθνής εικόνα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα κατέγραψε συνολικές προοπτικές πρόσληψης στο 24%, με μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πιο αισιόδοξοι κλάδοι διεθνώς είναι τα Χρηματοοικονομικά (32%), η Τεχνολογία – Μέσα – Τηλεπικοινωνίες (29%) και οι Κατασκευές – Ακίνητα (27%).

Αντίθετα, χαμηλότερες προσδοκίες καταγράφουν ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Σε επίπεδο χωρών, η Βραζιλία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό προθέσεων προσλήψεων (54%), ενώ η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή παραμένουν στις χαμηλότερες θέσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να εμφανίζουν τις πιο αδύναμες επιδόσεις.