Ειδική εξόρμηση στην Αττική Οδό πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δεν φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Ο οδηγός, προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός

Παράλληλα, όπως σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ., από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Στη συνέχεια, όπως διαπιστώθηκε, στις 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Καματερού είχαν αφαιρέσει την άδεια ικανότητας του 28χρονου οδηγού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εξόρμησης που έκανε σήμερα η Τροχαία, βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής στον αρμόδιο Εισαγγελέα.