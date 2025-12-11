Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Αττική Οδό, όταν ένας αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε πάνω σε τροχονόμο.

Στο συγκεκριμένο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας είχαν πραγματοποιήσει ανάσχεση της κυκλοφορίας για να κάνουν ελέγχους στους οδηγούς των οχημάτων.

Κάποια στιγμή ο αναβάτης μιας μοτοσικλέτας επιχείρησε να ξεφύγει από το μπλόκο και να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μία γυναίκα αστυνομικό της Τροχαίας και να την τραυματίσει.

Ο μοτοσικλετιστής συνελήφθη επιτόπου.