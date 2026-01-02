Σε πολύωρη εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Το παιδί από τη Φιλιππιάδα Πρέβεζας αυτοπυροβολήθηκε ενώ ήταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Το χρονικό του τραυματισμού του 16χρονου

O νεαρός φέρεται να πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του τύπου φλόμπερ και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.