Ακόμη ένας «μνηστήρας» προστίθεται στη λίστα για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, καθώς στο προσκήνιο εμφανίζεται πλέον και η Τζιρόνα.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της αγοράς, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τόσο με τους «ερυθρόλευκους» όσο και πρόσφατα με την εθνική Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα να τον φέρνουν διαρκώς στο επίκεντρο. Παράλληλα, το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι αυξάνει το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας transferfeed, η ισπανική Τζιρόνα είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Ο σύλλογος της La Liga, όπου αγωνίζεται και ο Αζεντίν Ουναΐ, παλεύει για την παραμονή του στην κατηγορία και φέρεται να βλέπει στον Ελ Κααμπί μια λύση άμεσης ενίσχυσης. Το ποσό που απαιτείται για μια πιθανή μεταγραφή του τον Ιανουάριο εκτιμάται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνεται πως η υπόθεση δεν είναι απλή, καθώς εκτός από το υπάρχον συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον για τον 32χρονο φορ έχουν δείξει επίσης η Μαρσέιγ και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Ελ Κααμπί έχει ξεκαθαρίσει στους Πειραιώτες πως βασική του επιθυμία είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλυφθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, ενώ ρεπορτάζ του Δεκεμβρίου 2025 αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει θέσει κατώτατο όριο πώλησης τα 12 εκατ. ευρώ.