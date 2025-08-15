Χωρις καθυστερήσεις ξεκίνησε η συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομόλογού του Βλαντιμίρ Πούτιν αμέσως μετά την άφιξή τους στη στρατιωτική βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για την ιστορική συνάντηση για την Ουκρανία

Η προσγείωση του Air Force One

Η άφιξη του αεροσκάφους του Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι δύο ηγέτες αντάλαξαν πάνω στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στην στρατιωτική βάση την πρώτη χειραψία, με πολλά χαμόγελα μόλις βγήκαν από τα αεροσκάφη. Χαμογελαστός ο Τραμπ μάλιστα χειροκρότησε τον Ρώσο πρόεδρο καθώς τον πλησίαζε στο κόκκινο χαλί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τόνισε ότι επιδιώκει άμεση κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι «δεν θα είναι ικανοποιημένος» αν δεν υπάρξει συμφωνία σήμερα.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Λευκός Οίκος: Δεν θα υπάρξει τετ-α-τετ Τραμπ-Πούτιν

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι δεν θα υπάρξει τετ α τετ των δύο ανδρών αλλά οι δύο ηγέτες θα συνοδεύονται από συνεργάτες τους. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Στο γεύμα που θα ακολουθήσει τη συνάντηση θα παρευρεθούν επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ θα συνοδεύσουν τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ, Joint Base Elmendorf-Richardson.