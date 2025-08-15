Την εκτίμηση ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα θα διαρκέσει 6-7 ώρες διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Τραμπ και Πούτιν θα έχουν πρώτα μια κατ’ ιδίαν συνομιλία ενώ «φαίνεται τώρα ότι σε αυτή θα συμμετάσχουν και συνεργάτες τους»

«Στη συνέχεια, θα γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών, πιθανώς με τη μορφή ενός γεύματος εργασίας. Έπειτα, οι ηγέτες θα αποσυρθούν για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν για μια κοινή συνέντευξη Τύπου. Γενικά, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι, φυσικά, θα αφιερωθούν τουλάχιστον 6-7 ώρες σε αυτό», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ είπε, επίσης, ότι περιμένει η συνάντηση «να είναι παραγωγική, ώστε να συζητηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής τριμερούς συνόδου με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι».