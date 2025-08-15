Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση, η οποία πυροδοτεί το κλίμα ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Με τρία θαυμαστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε «Υψηλό διακύβευμα!!!», υπογραμμίζοντας το πλαίσιο των συνομιλιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο Άνκορατζ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδεύεται από μια ισχυρή ομάδα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Από την πλευρά της Ρωσίας, η πενταμελής αποστολή που πλαισιώνει τον Πούτιν περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) και έχει ήδη φτάσει στο Άνκορατζ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της συνόδου κορυφής, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις διεθνείς σχέσεις.

Το διπλωματικό παιχνίδι του Πούτιν στην Αλάσκα: Ο στόχος δεν είναι η ειρήνη, αλλά η διάσπαση της Δύσης

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα δεν αποτελεί μια απλή διπλωματική συνάντηση, αλλά έναν έξυπνο ελιγμό του Ρώσου προέδρου. Αυτή είναι η εκτίμηση του Νέιτ Ρέινολντς, πρώην συμβούλου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο οποίος σε ανάλυσή του υποστηρίζει πως ο Πούτιν δεν στοχεύει στην επίτευξη μιας συμφωνίας, αλλά στη δημιουργία ενός χάσματος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον, το Κίεβο και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή, η πρόταση του Πούτιν για παραχώρηση του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός ήταν μια κίνηση-κλειδί που εξασφάλισε τη συνάντηση με τον Τραμπ. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο αναζωπύρωσε τους φόβους για παρασκηνιακή συμφωνία, αλλά αναδεικνύει την αδιαλλαξία της Ρωσίας και αποτελεί μια διπλωματική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος κατάφερε να φτάσει σε επίπεδο κορυφής έπειτα από μήνες διπλωματικών προσπαθειών.

Η επιλογή του εδαφικού ζητήματος ως «όπλο» είναι μια στρατηγική επιλογή του Κρεμλίνου. Όπως επισημαίνει ο Ρέινολντς, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει στο παρελθόν σημαντική ανοχή σε παρόμοια ζητήματα, έχοντας μάλιστα εξετάσει την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία. Αυτό το «άνοιγμα» της Ουάσιγκτον σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών, εκτός από το ότι δείχνει την απόκλιση μεταξύ των αξιών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αποτελεί και μια ευκαιρία που ο Πούτιν επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πλήρως. Ο Ρώσος πρόεδρος ελπίζει να πείσει τον Τραμπ να αποδεχθεί απαιτήσεις που θα απομονώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους τους.