Ελεύθερος αφέθηκε ένας άνδρας που είχε σχέση με τη νύφη του και επιχείρησε να την πνίξει, όταν καυγάδισαν έντονα για τα κληρονομικά και συγκεκριμένα για τα ονόματα που περιλάμβανε στη διαθήκη του.

Η απίστευτη υπόθεση διαδραματίστηκε τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, αλλά μόλις ολοκληρώθηκε η δίκη. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 62χρονος Mark Gibbon από τη Βρετανία είχε παράνομη σχέση με την 33χρονη Jasmine Wyld, σύζυγο του γιου του και μητέρα των δύο εγγονιών του.

Ο Mark Gibbon

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε ότι ο 62χρονος, πρώην μηχανικός με μεγάλη περιουσία, έκανε διακοπές σε πολυτελές θέρετρο στη Φλόριντα, μαζί με την οικογένειά του. Ένα βράδυ του Αυγούστου, μεθυσμένος μαζί με τη νύφη του ξεκίνησαν να τσακώνονται, με αφορμή τη διαθήκη του.

Τότε, της έδωσε μπουνιές και την πέταξε στην πισίνα, κρατώντας το κεφάλι της κάτω από το νερό. Η 9χρονη εγγονή του, ακούγοντας τη φασαρία, βγήκε και τους είδε, με αποτέλεσμα ο 62χρονος να σταματήσει, ακούγοντας τις φωνές της.

Η Jasmine Wyld

Αμέσως συνελήφθη και δικάστηκε στις ΗΠΑ, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι έπρεπε να σταλεί σε αμερικανική φυλακή. Η νύφη του, όμως, αρνήθηκε να προχωρήσει η καταγγελία, υποβαθμίζοντας το περιστατικό.

«Είναι καλός άνθρωπος, ο καλύτερός μου φίλος», είπε στο δικαστήριο, απορρίπτοντας το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του πεθερού της.

Ο γιος του Mark Gibbon και η Jasmine Wyld

Τελικά, ο 62χρονος αφέθηκε ελεύθερος, πληρώνοντας εγγύηση και αναμένεται να επιστρέψει πίσω στη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστη η στάση του γιου του, όπως και τι συμβαίνει εντός της οικογένειας από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αλήθεια.