Ομάδα Ουκρανών διαπραγματευτών πρόκειται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές Σαββατοκύριακο για συζητήσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συναντήσει την αμερικανική πλευρά στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες), πρόσθεσε η πηγή.

Ο Άντριι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή πριν από την αποπομπή του νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.