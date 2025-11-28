Η παρουσία του Φέντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως οδεύει προς πρόωρο τέλος, αρκετά πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του – Παρότι ο σύλλογος είχε επενδύσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Ρώσο επιθετικό να αποχωρεί τον Ιανουάριο, με το σενάριο επιστροφής του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας να κερδίζει έδαφος.

