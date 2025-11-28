Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, μαζί με το Βέλγο ομόλογό του, ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, δύο υπουργοί υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για την προεδρία του Eurogroup: o Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για τη Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου.

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος του Eurogroup κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί.

Η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκεκριμένη διαδικασία, έγραφε νωρίτερα το Bloomberg, εξηγώντας πως η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, και είναι από τα ελάχιστα κράτη-μέλη της ΕΕ που εμφανίζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Πιερρακάκης είχε δηλώσει στο Bloomberg Television ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν Έλληνα «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Ο Πιερρακάκης «έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομολόγων του»

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόλις περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερρακάκης -που είναι λίγο πάνω από 40- έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομολόγων του, σημείωνε το Bloomberg.

Πριν αναλάβει υπουργός Οικονομικών, είχε διατελέσει υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μεγάλης προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, όπως η Ομάδα των Επτά (G7), καθώς και σε συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης.