Σήμερα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, μεταδίδει το Bloomberg.

Το γραφείο του κ. Πιερρακάκη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο σημειώνει πως η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τη διορία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες (18:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς «η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, και είναι από τα ελάχιστα κράτη-μέλη της ΕΕ που εμφανίζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα».

Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis will run for the presidency of the Eurogroup https://t.co/9jY7LRyWTT — Bloomberg (@business) November 28, 2025

Άλλωστε, νωρίτερα τον Νοέμβριο, οι Financial Times είχαν μεταδώσει πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται πως διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup και πως, μάλιστα, είναι από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης αυτής, καθώς ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται, σημείωνε η εφημερίδα, ξεχωρίζει εκείνο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών.

Πάντως, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ σχετικά με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που τον τοποθετούν στο «κάδρο» της διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση σχετικά με την «κούρσα» διαδοχής ως «εξαιρετικά τιμητική για τη χώρα», σημειώνοντας όμως ότι κάθε κουβέντα για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Το δημοσίευμα του Bloomberg για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Το Bloomberg γράφει:

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup, έναν ρόλο από τον οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα σημαντικότερα οικονομικά όργανα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του και δεν θέλησαν να κατονομαστούν λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συζητήσεων, ο Πιερρακάκης αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση αργότερα την Παρασκευή, πριν από τη διορία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνεδρίαση, στις 11 Δεκεμβρίου, στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Κάθε χώρα διαθέτει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξαρτήτως μεγέθους. Το γραφείο του Πιερρακάκη αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχέδιά του.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, όπως η Ομάδα των Επτά (G7), καθώς και σε συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης.

Το Eurogroup, που αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα ανεπίσημο φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο στενά παρακολουθούμενες συνεδριάσεις της περιοχής κατά την περίοδο της κρίσης χρέους.

Οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν πολλές –συχνά τεταμένες– συναντήσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες αργά τη νύχτα για τα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, για την αναθεώρηση των κανόνων τραπεζικής εποπτείας της ΕΕ και για δάνεια της τελευταίας στιγμής που κράτησαν την Ελλάδα μακριά από τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.

Η υποψηφιότητα του Πιερρακάκη προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκεκριμένη διαδικασία. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, και είναι από τα ελάχιστα κράτη-μέλη της ΕΕ που εμφανίζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Πιερρακάκης είχε δηλώσει στο Bloomberg Television ότι μια κορυφαία θέση στην ΕΕ για έναν Έλληνα «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόλις περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερρακάκης -που είναι λίγο πάνω από 40- έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομολόγων του.

Πριν αναλάβει υπουργός Οικονομικών, είχε διατελέσει υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μεγάλης προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Το Eurogroup είχε μόλις τέσσερις προέδρους από τότε που ο ρόλος έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο (2005–2013), τον Γερούν Ντάισελμπλουμ από την Ολλανδία (2013–2018), τον Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία (2018–2020) και τον Πασκάλ Ντόνοχιου, που τον διαδέχθηκε και παρέμεινε στη θέση μέχρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα».