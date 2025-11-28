Ο Αλέξης Τσίπρας στις 3 Δεκεμβρίου θα παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη», με τις εκδόσεις Gutenberg να κυκλοφορούν τη σχετική πρόσκληση.

Η παρουσίαση θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς και είναι προγραμματισμένη για τις 19.00.

Ακολουθεί η πρόσκληση:

«Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Μαρία Νικόλτσιου

Δημοσιογράφος Alpha TV

Αντώνης Αντζολέτος

Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή

Ώρα προσέλευσης: 18.30

Ώρα έναρξης: 19.00».