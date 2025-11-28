Ο Αλέξης Τσίπρας στις 3 Δεκεμβρίου θα παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη», με τις εκδόσεις Gutenberg να κυκλοφορούν τη σχετική πρόσκληση.
Η παρουσίαση θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς και είναι προγραμματισμένη για τις 19.00.
Ακολουθεί η πρόσκληση:
«Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Ιωάννα Λαλιώτου
Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντώνης Λιάκος
Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευγενία Φωτονιάτα
Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χουλιαράκης
Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Μαρία Νικόλτσιου
Δημοσιογράφος Alpha TV
Αντώνης Αντζολέτος
Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00».