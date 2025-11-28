Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολά Μαδούρο της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα και συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Παρασκευή η New York Times, επικαλούμενη πολλούς ανθρώπους με γνώση του θέματος.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια συνάντηση, η οποία –αν πραγματοποιούνταν– θα ήταν η πρώτη στην ιστορία ανάμεσα στον ηγέτη της Βενεζουέλας και έναν Αμερικανό πρόεδρο.

Η αποκάλυψη του τηλεφωνήματος έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί πολεμική ρητορική κατά της Βενεζουέλας, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει το ενδεχόμενο διπλωματίας. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνομιλία με τον Μαδούρο, αν και το δημοσίευμα των Times δείχνει πως μια τέτοια επικοινωνία έχει ήδη γίνει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μαδούρο «μη νόμιμο» ηγέτη, που ηγείται μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών γνωστής ως Cartel de los Soles, έναν ισχυρισμό που το Καράκας αρνείται. Πολλοί ανεξάρτητοι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρότι η ναρκοδιαφθορά στη βενεζουελανή κυβέρνηση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις για μια οργανωμένη ομάδα αξιωματούχων που θα μπορούσε παραδοσιακά να χαρακτηριστεί ως καρτέλ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση βομβαρδίζει φερόμενα σκάφη με ναρκωτικά που προέρχονται από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια πρακτική την οποία Δημοκρατικοί, ακαδημαϊκοί και ειδικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν περιγράψει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές του να αρχίσει να βομβαρδίζει χερσαίους στόχους.

«Η ξηρά είναι ευκολότερη, αλλά αυτό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα», είπε στους δημοσιογράφους.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας, που χειρίζεται όλα τα αιτήματα Τύπου της κυβέρνησης, απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν θεωρεί ασύμβατη την παράλληλη επιδίωξη στρατιωτικών και διπλωματικών ενεργειών στη Βενεζουέλα.

Μια μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, και ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο νότιο αμερικανικό κράτος. Την Κυριακή, το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επρόκειτο να εισέλθουν σε μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη μυστικών επιλογών δράσης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν ακόμη και προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκότωσε σκόπιμα επιζώντες μετά τον βομβαρδισμό σκάφους με ναρκωτικά κοντά στο Τρινιντάντ, σε ένα λεγόμενο πλήγμα «διπλής προσβολής» (double tap), αφού ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε εντολή «να σκοτωθούν όλοι».

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε το δημοσίευμα παραπλανητικό, ωστόσο αυτό ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για τη νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.