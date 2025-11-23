Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χαρακτηρίσει αύριο Δευτέρα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» (Foreign Terrorist Organization, FTO) αυτό που αποκαλεί Καρτέλ των Ήλιων και περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση στη χώρα αυτή εδώ και μήνες, ενώ ταυτόχρονα δεν αποκλείει διάλογο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με επικεφαλής τον Μάρκο Ρούμπιο, που θεωρείται «γεράκι», χειρίζεται τη μαύρη λίστα των FTO, που συμπεριλαμβάνει πλέον από φέτος, πέρα από ισλαμιστικές, αυτονομιστικές και ακροαριστερές οργανώσεις, και λατινοαμερικάνικες συμμορίες.

Ο κ. Ρούμπιο έχει ανακοινώσει πως θα προσθέσει στον κατάλογο το Cártel de los Soles, μολονότι πολλοί ειδικοί λένε πως η ύπαρξή του ως τέτοιου μένει να αποδεχθεί και αναφέρονται μάλλον σε δίκτυο διαφθοράς και παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο όρος που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον (οι «ήλιοι») αναφέρεται μάλλον στα διακριτικά ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

Βομβαρδισμοί;

«Το Cártel de los Soles, καθώς και άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua (σ.σ. διεθνής συμμορία ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα) και το (σ.σ. μεξικανικό) καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», ανέφερε ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται καθώς Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αρμάδα πολεμικών πλοίων και μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας βλέπει στην ανάπτυξη αυτή «απειλή» ανατροπής της, επιβολής «αλλαγής καθεστώτος» προκειμένου η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Αυτό δίνει φάσμα δυνατοτήτων, τόσο στρατιωτικών όσο και από την άποψη των κυρώσεων», στην κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου «να συνεχίσει να ασκεί πίεση», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν Μανουέλ Τρακ, πανεπιστημιακός στο Μεξικό.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι «μετρημένες» και αποκάλυψε πως έχει δώσει εντολή να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – αλλά μερικές ημέρες αργότερα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης.

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε γυμνάσια το σενάριο των οποίων προβλέπει βομβαρδισμούς B-52 στην Καραϊβική. Κι η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας κάλεσε τους χειριστές των εμπορικών αεροσκαφών να διπλασιάσουν «τις προφυλάξεις», να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή λόγω «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας» γύρω από τη Βενεζουέλα και στην ίδια τη χώρα.

Ο προσδιορισμός κάποιας οντότητας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν σημαίνει -ή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη- την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ωστόσο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως το μέτρο του δίνει «πλειάδα νέων επιλογών».

Οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 83 ανθρώπους κατά τα είκοσι και πλέον αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατά την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών.

«Η αύξηση της πίεσης δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι σχεδόν άμεσα επικείμενη επίθεση κάποιου είδους», κατά τον κ. Τρακ.

Για τον πολιτικό επιστήμονα Αλέξις Αλσούρου, ενδέχεται να γίνουν βομβαρδισμοί εναντίον «ορισμένων διαδρόμων (σ.σ. αποπροσγειώσεων) συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών», μακριά από αστικά κέντρα. Κατά την άποψή του, αυτή θα ήταν «η μέγιστη επέμβαση» που θα μπορούσε να διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οικονομικός αντίκτυπος;

Η Βενεζουέλα υφίσταται από το 2019 αμερικανικές κυρώσεις, ιδίως εμπάργκο στο πετρέλαιο, κάτι που υποχρεώνει το Καράκας να πουλάει το πετρέλαιό του στη μαύρη αγορά ή/και με μεγάλες εκπτώσεις.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν να παρέχονται οποιαδήποτε «υλική υποστήριξη» και οποιοιδήποτε «πόροι» σε κάθε οργάνωση που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η κίνηση ίσως προκαλέσει περαιτέρω ασφυξία στην οικονομία της λατινοαμερικάνικης χώρας, που βρίσκεται ξανά κοντά σε υπερπληθωρισμό.

Τομείς που δεν είχαν τρωθεί από τις κυρώσεις ενδέχεται να υποφέρουν λόγω της φόβου διεθνών συνεργατών πως θα υποστούν με τη σειρά τους κυρώσεις αν συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Βενεζουέλα («over compliance»).

Για την ώρα, η Ουάσιγκτον μοιάζει να αποστρέφει το βλέμμα από το πετρέλαιο: αφήνει το Καράκας να εξάγει αργό στη μαύρη αγορά και δεν ακουμπά την άδεια –που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται στη χώρα παρά τις κυρώσεις– της Chevron.

Η αμερικανική αρμάδα «δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κατάσχεση πλοίου» με πετρέλαιο, αλλά ας πούμε πως αυτό», δηλαδή η προσθήκη του υποτιθέμενου καρτέλ στις «τρομοκρατικές» οργανώσεις, θα «μπορούσε νομικά να τους ανοίξει τον δρόμο» για να προχωρήσουν σε τέτοια κίνηση, εκτιμά ο ειδικός στα ζητήματα της πετρελαϊκής αγοράς Φρανσίσκο Μονάλντι.

«Αν γίνει αυτό, όχι μόνο θα μπορούσε να εμποδιστεί η ροή, αλλά προφανώς (το Καράκας) θα υποχρεωνόταν να αυξήσει τις εκπτώσεις» στους αγοραστές, πρόσθεσε.

Διαπραγμάτευση;

Ο Νικολάς Μαδούρο χόρευε με κέφι προχθές Παρασκευή μπροστά στις κάμερες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης φοιτητών. «Θέλω να γιορτάσουμε! Δεν με σταματάει κανένας! Μουσική!», είπε ο πρόεδρος, πιθανόν επιδιώκοντας να προβάλει εικόνα ηρεμίας στη χώρα.

Η κυβέρνησή του οργανώνει συχνά στρατιωτικά γυμνάσια, συνοδευόμενα από δηλώσεις απόλυτης πίστης. Αξιωματούχοι από ουσιαστικά όλους τομείς εκφράζουν συχνά την υποστήριξή τους.

Αν δεν υπάρξει «διάσπαση» των δυνάμεων που τον υποστηρίζουν, αν «δεν υποχρεώσουν τον Μαδούρο να διαπραγματευτεί», συνέχισε ο κ. Αλσούρου, «η πιθανότητα διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ είναι πρακτικά μηδενική».

Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσφατα είπε πως μπορεί να μιλήσει «κάποια δεδομένη στιγμή» μαζί του. Προς το παρόν πάντως δεν προβλέπεται τίποτα.

Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί «να απαιτήσει πρόσβαση στους πόρους της Βενεζουέλας», με άλλα λόγια στο πετρέλαιο και άλλα ορυκτά, «για να προχωρήσει σε αντάλλαγμα στην μείωση της πίεσης» και κατόπιν να προωθήσει «κάποιος είδος μετάβασης» στη χώρα, σημείωσε ο ίδιος.

Ο πανεπιστημιακός Χουάν Μανουέλ Τρακ από την πλευρά του δεν βλέπει παρά ελάχιστες πιθανότητες πτώσης του προέδρου Μαδούρο και ανάδειξης στην εξουσία της αντιπολίτευσης υπό τη νομπελίστρια ειρήνης πλέον Μαρία Κορίνα Ματσάδο.