Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν «πολύ σύντομα» να αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα» με επιχειρήσεις στο έδαφος, πέρα από τις θαλάσσιες επιχειρήσεις που ήδη πραγματοποιούν, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Καράκας.

Από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει αυτές τις ενέργειες «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Βενεζουέλα αποτελεί κεντρικό δίαυλο διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάτι που η κυβέρνηση Μαδούρο απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προχώρησε σε νέα επίδειξη ισχύος στα μέσα του Νοεμβρίου, αναπτύσσοντας στην Καραϊβική το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Σε συνομιλία του με Αμερικανούς στρατιωτικούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Τραμπ χαρακτήρισε επιτυχία την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και υποστήριξε ότι η θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών έχει μειωθεί «κατά περίπου 85%», χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Συμπλήρωσε ότι, καθώς οι διακινητές αποφεύγουν πλέον τη θάλασσα, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να τους αντιμετωπίζουν «στο έδαφος», το οποίο θεωρεί «πιο εύκολο», και ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, από την πλευρά της, κατηγορεί τον Τραμπ για ψεύδη ή παραπληροφόρηση, επισημαίνοντας ότι μόνο το 5% των ναρκωτικών που εξάγονται από την Κολομβία περνά μέσα από το έδαφός της.

Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες των ΗΠΑ αποτελούν πρόσχημα για πιθανή στρατιωτική επέμβαση με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησής του και τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Υπενθυμίζει επίσης ότι η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει, εδώ και χρόνια, εμπάργκο στο πετρέλαιο και άλλες κυρώσεις.

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και, αν και δεν αποκλείει στρατιωτική δράση, δηλώνει ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να διαπραγματευτεί με τον Μαδούρο.

Ο στρατός της Βενεζουέλας σε συναγερμό

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του απευθυνόμενο κυρίως στον στρατό, ο κ. Μαδούρο έκανε λόγο χθες για «17 εβδομάδες ψυχολογικού πολέμου» και κάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να παραμείνουν «γαλήνια», πάντως «σε επιφυλακή» μπροστά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, έδωσε την έγκρισή της αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αερολιμενικές εγκαταστάσεις της στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, ενώ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αρχιπέλαγος που δεν απέχει παρά μερικά χιλιόμετρα από την επικράτεια της Βενεζουέλας, φιλοξένησε πρόσφατα γυμνάσια Αμερικανών πεζοναυτών.

Χθες, πάνω στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε με την ευκαιρία της γιορτής των Ευχαριστιών τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην αποστολή, τους «πολεμιστές που φυλάσσουν την ασφάλεια» των ΗΠΑ, τόσο στην ίδια τη χώρα, όσο και «στη θάλασσα αγωνιζόμενοι εναντίον των καρτέλ».

Τη Δευτέρα, η Ουάσινγκτον συνέχισε να αυξάνει την πίεση χαρακτηρίζοντας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Cártel de los Soles, οργάνωση η ύπαρξη της οποίας αμφισβητείται από αρκετούς ειδικούς. Επικεφαλής της, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Πριν από τη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε την αύξηση στα 50 εκατομμύρια δολάρια της αμοιβής που προσφέρεται για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Από την άλλη το Καράκας προβάλλει μέσω των μέσων ενημέρωσης τις επιχειρήσεις που διεξάγει εκείνο εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ανατινάξεων εργοστασίων, καταστροφών μυστικών αεροδιαδρόμων και καταρρίψεων μικρών αεροσκαφών που κατ’ αυτό μετέφεραν ναρκωτικά. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο στρατός ανακοίνωσε την καταστροφή καταυλισμών που διαβεβαίωσε ότι ανήκαν σε «κολομβιανούς ναρκωτρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εν μέσω της ατμόσφαιρας έντασης, έξι αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία) και η Turkish Airlines, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα. Το Καράκας αντέδρασε αφαιρώντας τους τις άδειες δραστηριοποίησης στη χώρα.