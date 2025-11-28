Σημαντική αποτυχία καταγράφηκε στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις την Παρασκευή, όταν δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στην περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων κατέληξε στην καταστροφή του μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για πύραυλο τύπου SS-19 (ονομασία ΝΑΤΟ Stiletto). Το συγκεκριμένο σύστημα θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα της Ρωσίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να κάνει ελιγμούς σε πολύ υψηλή ταχύτητα πριν φτάσει στον στόχο του, καθιστώντας το εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να αναχαιτιστεί.

Η αποτυχία σημειώθηκε στη βάση των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων στην πόλη Γιασνί, περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένοι οι νέοι πυραυλικοί σχηματισμοί «Αβανγκάρντ». Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια ισχυρή έκρηξη, με ένα τεράστιο σύννεφο μωβ καπνού να υψώνεται στον ουρανό, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα «Ural56.ru».

Το ArbatMedia, επικαλούμενο επίσης μαρτυρίες, εκτίμησε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα κατά την εκτόξευση με τον πύραυλο να «διαλύεται στον αέρα». Τα βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον πύραυλο να εκτοξεύεται, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να γυρίζει ανάποδα.

Παρόλο που ο κοσμοδρόμος «Γιασνί» είναι ένα από τα 11 σημεία της Ρωσίας από όπου μπορούν να εκτοξευτούν επίγεια πυραυλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές, οι Αρχές εμφανίστηκαν καθησυχαστικές.

BREAKING: A Russian missile crashed near Orenburg, leaving an apocalyptic trail



A column of purple smoke rose over Yasny — home to a missile base and a Russian launch site.



It’s one of the few locations from which Russia fires long-range missiles, including carriers of nuclear… pic.twitter.com/AsF07b2NJY — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Η Ενιαία Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπεται εκκένωση του πληθυσμού, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και τα επίπεδα επιβλαβών ουσιών στην ατμόσφαιρα παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Την απουσία σχεδίων εκκένωσης επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση της περιφέρειας Όρενμπουργκ.

Μόλις μία ημέρα πριν, στις 27 Νοεμβρίου, σημειώθηκε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα στη ρωσική διαστημική υποδομή. Στο κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, κατά την εκτόξευση του διαστημοπλοίου «Σογιούζ MS-28» προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κατέρρευσε η καμπίνα εξυπηρέτησης.