Η εγγονή της 75χρονης στη Σαλαμίνα μιλώντας για το άγριο έγκλημα, υποστήριξε ότι νύφη και πεθερά δεν είχαν καλές σχέσεις, γιατί ο γιος της ηλικιωμένης ήθελε να χωρίσει και η σύντροφός του πίστευε ότι ευθυνόταν η μητέρα του.

Η γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», υποστήριξε ότι οι σχέσεις των δύο γυναικών είχαν ψυχρανθεί από το καλοκαίρι και φέρεται να υπήρξε ένα έντονο επεισόδιο ανάμεσά τους.

«Ο θείος μου είχε εμπιστευθεί στη γιαγιά μου, ότι θέλει να χωρίσει με τη… Για αυτό από το καλοκαίρι και μετά η σχέση της γιαγιάς μου με τη νύφη της δεν ήταν καλή, γιατί εκείνη πίστευε ότι η γιαγιά μου ήθελε να τη χωρίσει από τον θείο μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα, η νύφη άρχισε να βρίζει τη γιαγιά μου και να φωνάζει», ανέφερε η εγγονή της 75χρονης.

Η ληστεία τον Αύγουστο

Επίσης, η εγγονή της 75χρονης είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ότι τον Αύγουστο διέρρηξαν το σπίτι της γιαγιάς της, με την ηλικιωμένη να υποψιάζεται τη νύφη της.

«Στις 22 Σεπτεμβρίου η γιαγιά μου είχε γενέθλια. Πήγα να τη δω και μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιος είχε μπει στο σπίτι της τον Αύγουστο και της είχε κλέψει κάποια κοσμήματα και κάποιες λίρες. Μου είπε ότι είχε καλέσει και την αστυνομία: Της είχαν πει ότι δεν υπήρχε διάρρηξη, αλλά κάποιος από τους γνωστούς της, που έχει πρόσβαση στο σπίτι της είχε αφαιρέσει τα λεφτά και τα κοσμήματα», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Εγώ αμέσως σκέφτηκα την οικιακή βοηθό που είχε η γιαγιά μου και της το είπα. Εκείνη μου είπε ότι αποκλείεται να είναι η οικιακή βοηθός, γιατί την έχει χρόνια δίπλα της. Μου είπε ότι ξέρει ποιος τα πήρε. Τη ρώτησα ποιος ήταν και εκείνη απάντησε ότι υποψιάζεται τη νύφη της. Μου είπε ότι είχε μπλέξει με τον τζόγο. Επίσης, μου είπε ότι η νύφη της είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της», πρόσθεσε στη συνέχεια.