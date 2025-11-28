Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας, η οποία αρχικά είχε ομολογήσει ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, ωστόσο σήμερα φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται όσα συνέβησαν και αρνείται τις κατηγορίες.

Η κατηγορούμενη έφτασε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 7:45 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, με πάνοπλους αστυνομικούς και την ίδια να φορά αλεξίσφαιρο. Κάποιοι παρευρισκόμενοι διαμαρτυρήθηκαν και την αποδοκίμασαν εντόνως κατά την άφιξή της.

Η υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία -και όχι μόνο-, καθώς η γυναίκα, που επί περίπου 25 ημέρες φαινόταν να συνεργάζεται με τις Αρχές, τώρα εμφανίζεται να αμφισβητεί τα όσα είχε προηγουμένως παραδεχτεί.

Η ίδια είχε δηλώσει πριν από ένα 24ωρο στους αστυνομικούς ότι οδηγήθηκε στη δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο, αλλά και επειδή η πεθερά της φέρεται -σύμφωνα με όσα ισχυριζόταν αρχικά- να ήθελε να τη χωρίσει από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live You» του ΣΚΑΪ, η κατηγορούμενη σήμερα αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους της να αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλά κενά στη δικογραφία, καθώς δεν έχουν καταφέρει να πάρουν στα χέρια τους το ηχητικό και το βίντεο-ντοκουμέντο που καταδεικνύουν το έγκλημα.

Συγκεκριμένα, η δικηγόρος της, Ιωάννα Μαρούπα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η 46χρονη ομολόγησε τη δολοφονία της πεθεράς της, κάνοντας λόγο για «ελλιπή στοιχεία». Η ίδια ανέφερε ότι δεν διαφαίνεται ούτε μένος ούτε κάποια αντιδικία μεταξύ της κατηγορούμενης και του θύματος.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Ιωάννα Μαρούπα επεσήμανε ότι η επικοινωνία με την 46χρονη δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς η κατηγορούμενη εδώ και τρεις ημέρες «τρέμει σύγκορμη» και ότι «έχει κενά μνήμης» αναφορικά με την επίμαχη ημέρα της δολοφονίας. Λόγω αυτού, αναμένεται να ζητηθεί και σχετική εξέταση αναφορικά με την ψυχική της κατάσταση.

«Η δράση της δεν έγινε πάνω σε έκρηξη θυμού, είναι απολύτως οργανωμένη»

Από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Τσιώνα μιλώντας στην ΕΡΤ πριν από λίγο, ανέφερε ότι στην περίπτωση που υπάρχουν «κενά μνήμης» λύνεται με το να ακούσει το ηχητικό ντοκουμέντο των 38 λεπτών που υπάρχει από τις κάμερες ασφαλείας, όπου αποδεικνύεται τι έχει συμβεί.

«Υπάρχουν επίσης ντοκουμέντα από τις κάμερες για το πώς κινήθηκε πριν, για το πώς κινήθηκε μετά. Η δράση της δεν είναι κάτι που έγινε πάνω σε κάποια έκρηξη θυμού, είναι απολύτως οργανωμένο (σ.σ. το έγκλημα). Άρα στα “κενά μνήμης” ίσως θα μπορούσε να τη βοηθήσει η ίδια η δικογραφία».

«Όσον αφορά την ομολογία της, πρόκειται για μια διαδικασία που έχει γίνει σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις», συμπλήρωσε η ίδια.