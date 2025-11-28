Στα δικαστήρια Πειραιά ώστε να περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή 28/11, η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη, η οποία έπαιζε θέατρο επί 25 περίπου ημέρες, ισχυρίστηκε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι έφτασε έως τη δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο, αλλά και για το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα ήθελε –όπως ισχυρίζεται η 46χρονη– να τη χωρίσει από τον σύζυγό της.

Στο «τραπέζι» των ερευνών βέβαια, όπως μετέδωσε σήμερα η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», βρίσκεται το ενδεχόμενο η 46χρονη να ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της, επειδή εκείνη την υποψιαζόταν πως κλέβει συστηματικά χρήματα και τα παίζει στον τζόγο. Κάτι που φέρεται να έχει παραδεχθεί και ο σύζυγός της.

Η 75χρονη μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποψιαζόταν τη νύφη της ακόμα και για μία προηγούμενη διάρρηξη, τον περασμένο Αύγουστο, όταν της έκλεψαν κοσμήματα και λίρες.

Η 46χρονη

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι Αρχές αρχικά εκτίμησαν πως η δολοφονία της γυναίκας στο σπίτι της στη Σαλαμίνα ήταν αποτέλεσμα εισβολής αγνώστων με σκοπό τη ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος, όμως, ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή υποψιαζόταν την 46χρονη και έπειτα οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα. Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσαν πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», ανέφερε η κόρη της 75χρονης μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Live News» και τόνισε πως η 46χρονη λέει ψέματα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον τζόγο.

«Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία» επεσήμανε.

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή. Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει», δήλωσε η γυναίκα κλείνοντας.