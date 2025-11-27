Σοκ προκαλεί η βιαιότητα με την οποία η 46χρονη σκότωσε την 75χρονη μητέρα του συντρόφου της στη Σαλαμίνα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο οποίος μίλησε στο Action24, βρέθηκαν δύο μαχαίρια στο σπίτι της 75χρονης, ενώ δεν βρέθηκαν καθόλου χρήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει αίτημα στις στοιχηματικές, προκειμένου να ενημερωθούν οι Αρχές για τις κινήσεις της 46χρονης.

Όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, η 46χρονη δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι που βρέθηκε δίπλα στο θύμα, αλλά πήρε ένα άλλο μαχαίρι από την κουζίνα για να μπορεί να ισχυριστεί ότι φοβήθηκε. «Οι κινήσεις της δείχνουν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο», είπε χαρακτηριστικά.

«Έφυγε από το σπίτι της, έκλεισε όλες τις κάμερες, πήγε στον πίσω δρόμο, φόρεσε γάντια και κουκούλα και πήγε στο σπίτι της 75χρονης», είπε ο κ. Καλλιακμάνης περιγράφοντας το έγκλημα, ενώ τόνισε πως τη χτύπησε βίαια.

«Τη χτύπησε τόσο βίαια που το αίμα πέρασε μέσα από τα γάντια», δήλωσε. «Στη συνέχεια η 46χρονη έπλυνε τα ρούχα και τα πέταξε», κατέληξε ο κ. Καλλιακμάνης.

Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Η γυναίκα έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα και οδηγήθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει είναι σοκαριστικά, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.