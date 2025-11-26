Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, από τη 46χρονη σύντροφο του γιου της.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε τον διάλογο των δύο γυναικών, λίγο πριν η 75χρονη πέσει νεκρή από τα χέρια της νύφης της.

Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη. Η 46χρονη είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού, ώστε να μην καταγραφεί. Όμως, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα στο ηχητικό ντοκουμέντο να ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν ξεψυχήσει.

Ο διάλογος

75χρονη: Αγόρι μου, μην με χτυπάς. Μάνα εσύ δεν έχεις;

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη: Μην με χτυπάς άλλο.

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη: Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς…

Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Η γυναίκα έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει είναι σοκαριστικά, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.