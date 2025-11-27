Νέα στοιχεία φωτίζουν τη φρικτή υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη σύντροφο του γιου της, που επί χρόνια φρόντιζε την ηλικιωμένη και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες.

Η 46χρονη, η οποία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, έλαβε την προθεσμία μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, χθες, Τετάρτη.

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινό», η 46χρονη δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό».

Οι κινήσεις της 46χρονης το βράδυ της άγριας δολοφονίας

Την ίδια ώρα ήρθαν στη δημοσιότητα οι κινήσεις της 46χρονης το βράδυ του φονικού, στις 31 Οκτωβρίου 2025, στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, η δράστιδα στις 03:04 π.μ. κινήθηκε πεζή έξω από το σπίτι της 75χρονης και στις 03:17 π.μ. έσπασε ένα τζάμι και μπήκε μέσα. Μέχρι τις 03:50 π.μ., για περίπου 30 λεπτά, ασκούσε ακραία βία στο θύμα της.

Στις 03:53 π.μ. έφυγε τρέχοντας και στις 04:00 π.μ. επέστρεψε σπίτι της κουβαλώντας στα χέρια σακούλες με πράγματα.

Σημειώνεται ότι το βράδυ του άγριου εγκλήματος ο σύντροφος της 46χρονης και γιος της 75χρονης νεκρής υποστηρίζει πως έλειπε από το σπίτι για δουλειά.

Νωρίτερα ο δικηγόρος της, Βασίλης Ταουξής δήλωσε στο Mega: «Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς.

Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμ. Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε.

«Ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα»

«Η πελάτισσά μου δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», δήλωσε.

Το χρονικό

Αρχικά οι Αρχές έκαναν λόγο για εισβολή αγνώστων με σκοπό τη ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη όμως του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

Η καθ΄ομολογίαν δολοφόνος όταν μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες, για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Η γυναίκα, η οποία επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα και εξαρτήσεις στον τζόγο, για περίπου έναν μήνα έπαιζε θέατρο στους συγγενείς της 75χρονης. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο σημείο του στυγερού εγκλήματος διότι ανησυχούσε που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα η πεθερά της.

Ακολούθως έδειχνε συντετριμμένη και θρηνούσε για τον άδικο χαμό της που η ίδια είχε προκαλέσει. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να χτίσει άλλοθι, επισκέφθηκε ακόμη και ψυχίατρο, ενώ την ημέρα της κηδείας στεκόταν «βράχος» δίπλα στον σύζυγό της που αναζητούσε τους δολοφόνους της μητέρας του.