Σοκ έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την άγρια δολοφονία της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα από τα χέρια της ίδιας της της 46χρονης νύφης της που έχει ομολογήσει το φονικό.

Η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου, ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Χρήστος Συνδρεβέλης και ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής μίλησαν το πρωί της Πέμπτης 27/11 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνο.

Η 46χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της πεθεράς έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία, ώστε να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 28/11.

Η νύφη και καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της ηλικιωμένη

«Είναι επικίνδυνη προσωπικότητα»

«Αυτό το θέατρο το έχουμε δει και σε άλλα οικογενειακά στυγερά εγκλήματα. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι το αδίστακτο κομμάτι αυτής της γυναίκας, ακόμη και όταν εκλιπαρούσε η πεθερά της, δεν σταματούσε. Είναι άλλη η ψυχική ασθένεια, άλλο το ψυχιατρικό περιστατικό και άλλο ο κακός χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνιστούν ανθρωποκτόνο δράση. Ο τζόγος είναι όντως ψυχιατρική διαταραχή.

Από εκεί και πέρα αυτό δεν συνιστά ανθρωποκτόνο δράση. Είναι επικίνδυνη προσωπικότητα, και αυτό που κατηγορεί στους άλλους π.χ. αναφορικά με τους αλλοδαπούς, το εκτέλεσε η ίδια. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα που έχει στηθεί στα χρόνια. Ο τζόγος δεν είναι ο πυρήνας», υπογράμμισε η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου.

«Από την πρώτη στιγμή βρισκόταν η 46χρονη στο κάδρο»

«Να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Ανθρωποκτονιών και του Εγκληματολογικών Ερευνών διότι ήταν σημαντικές υπηρεσίες για το δέσιμο της δικογραφίας. Το να καταφέρεις να αποσπάσεις ομολογία έχουν συμβεί δύο πράγματα: είτε νιώθει τύψεις συνειδήσεως είτε θα είναι τόσο δεμένη η δικογραφία που θα υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία και θα αναγκαστεί να ομολογήσει για να δείξει μετέπειτα και την μεταμέλεια της στο δικαστήριο.

Προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν η 46χρονη στο κάδρο. Υπήρχαν ερασιτεχνικά λάθη, καθώς προσπάθησε να καλύψει κάποια ίχνη. Σημαντικό στοιχείο θεωρώ είναι η αποχώρηση από την οικία καθώς ταυτοποιήθηκε στον χώρο και στον τόπο την ώρα του εγκλήματος. Αυτό δεν το είχε υπολογίσει. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει συνεργός» δήλωσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Χρήστος Συνδρεβέλης.

Η 46χρονη

«Δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας»

Για την 46χρονη μίλησε και ο δικηγόρος της, Βασίλης Ταουξής εξηγώντας: «Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς.

Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμ. Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε.

«Ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα»

«Η πελάτισσά μου δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», δήλωσε.

Το σπίτι που έγινε η δολοφονία στη Σαλαμίνα

Το χρονικό της δολοφονίας της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα από τα χέρια της νύφης της

Αρχικά οι Αρχές έκαναν λόγο για εισβολή αγνώστων με σκοπό τη ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη όμως του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

Η καθ΄ομολογίαν δολοφόνος όταν μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες, για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Οι Αρχές όμως κατάφεραν από κάμερες ασφαλείας να «πιάσουν» το μαύρο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η 46χρονη κατά τη διαφυγή της μετά τη δολοφονία της πεθεράς της.

Η γυναίκα, η οποία επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα και εξαρτήσεις στον τζόγο, για περίπου έναν μήνα έπαιζε θέατρο στους συγγενείς της 75χρονης. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε στο σημείο του στυγερού εγκλήματος διότι ανησυχούσε που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα η πεθερά της.

Ακολούθως έδειχνε συντετριμμένη και θρηνούσε για τον άδικο χαμό της που η ίδια είχε προκαλέσει. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να χτίσει άλλοθι, επισκέφθηκε ακόμη και ψυχίατρο, ενώ την ημέρα της κηδείας στεκόταν «βράχος» δίπλα στον σύζυγό της που αναζητούσε τους δολοφόνους της μητέρας του.