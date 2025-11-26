Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στη Σαλαμίνα και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες η 75χρονη φέρεται να φοβόταν την 46χρονη νύφη της και μάλιστα να προειδοποιούσε τον κόσμο να την προσέχει.

Πριν από 7,5 μήνες πέθανε από παθολογικά αίτια ο σύζυγος της 75χρονης και τότε φέρεται να έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ πεθεράς και νύφης.

Σύμφωνα με το Live News, μετά την κηδεία η 46χρονη νύφη έγινε έξαλλη από μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία πάνω στο μνήμα. Η φωτογραφία δεν περιλάμβανε την ίδια, αλλά την πρώην σύζυγο του συντρόφου της.

«Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε, τη φοβάμαι», φέρεται να έλεγε έκτοτε η πεθερά της, απορώντας με την αντίδραση για το γεγονός ότι δεν μπήκε στο μνήμα οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία θα φαινόταν και η 46χρονη.

Σημειώνεται, ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Η γυναίκα έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει είναι σοκαριστικά, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης

Το σημαντικότερο αφορά την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι, καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα που φορούσε η 46χρονη, η οποία μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Τι λέει η συνήγορος της

Η συνήγορος υπεράσπισής της, Ειρήνη Μαρούπα, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει τη δικογραφία και πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, τρέμει, δεν θυμάται ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και έχει δυσκολία στην επικοινωνία.

Αναφέρει επίσης ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα από 15 ετών, κάτι που θα εξεταστεί. Οι συγγενείς της κατηγορούμενης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η γυναίκα που φρόντιζε με αγάπη την πεθερά και τον πεθερό της προχώρησε σε μια τέτοια πράξη.

Σημειώνεται πως 46χρονη είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. Η ίδια ήταν υποψήφια δύο φορές με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη, ενώ συχνά πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε κείμενα και φωτογραφίες υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης.