Όλο και περισσότερα είναι τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τη δολοφονία της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα από τα χέρια της 46χρονης νύφης της που ομολόγησε ότι τη σκότωσε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο εθισμός της στον τζόγο.

Η 46χρονη, μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε στις Αρχές πως φοβήθηκε ότι η ηλικιωμένη την αναγνώρισε και έτσι τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, έψαξε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για κοσμήματα, χωρίς αποτέλεσμα, και έφυγε με το αυτοκίνητό της.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πρόκειται για ληστεία, αλλά η κόρη της 75χρονης που διέμενε στη Σαλαμίνα υποψιαζόταν τη γυναίκα του αδερφού της από την πρώτη στιγμή.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η δολοφονία

Τα μεγάλη χρέη της 46χρονης

Το καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τα μεγάλα χρέη της 46χρονης από τον τζόγο.

Η δράστιδα είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού ώστε να μην καταγραφεί.

Όμως ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα στο ηχητικό ντοκουμέντο να ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν ξεψυχήσει.

Επίσης, ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της την «πρόδωσαν», ενώ βίντεο από τη διαφυγή της εξετάζεται από την αστυνομία. «Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος». την άτυχη γυναίκα.

Η 46χρονη

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος»

Όπως σημείωσε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος» δήλωσε.

Το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Το προφίλ της 46χρονης

Εκτός από τον εθισμό της στον τζόγο, η 46χρονη φέρεται πως είχε για χρόνια ενεργή παρουσία στη «Χρυσή Αυγή».

Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης, το 2015 κατέβηκε στη Β’ Αθηνών, ενώ το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.