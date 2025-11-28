Στις 29 Νοεμβρίου 1981, το Χόλιγουντ παγώνει μπροστά σε μια τραγωδία που θα εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σκοτεινούς γρίφους της αμερικανικής κινηματογραφικής ιστορίας. Η Νάταλι Γουντ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα από το «Rebel Without a Cause» και το «West Side Story», βρίσκεται νεκρή να επιπλέει σε έναν όρμο του νησιού Καταλίνα, περίπου ένα μίλι μακριά από το γιοτ «Splendour». Στο σκάφος βρίσκονταν ο σύζυγός της Ρόμπερτ Βάγκνερ και ο ηθοποιός Κρίστοφερ Γουόκεν, με τους οποίους περνούσε ένα σαββατοκύριακο.

Η τελευταία νύχτα στο «Splendour»

Το βράδυ πριν από τον θάνατό της, οι τρεις τους πίνουν, δειπνούν και συζητούν. Από αυτό το σημείο και μετά, τα γεγονότα γίνονται ομιχλώδη. Οι μαρτυρίες διαφέρουν, τα χρονικά διαστήματα δεν ταιριάζουν και οι ερμηνείες αλλάζουν με κάθε επανεξέταση. Το μόνο που θεωρείται αδιαμφισβήτητο είναι ότι η Γουντ λείπει από το σκάφος όταν ο Βάγκνερ δηλώνει την εξαφάνισή της, και λίγη ώρα αργότερα το σώμα της εντοπίζεται στα νερά της Καλιφόρνιας.

Η αρχική ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο σε «τυχαίο πνιγμό», υποθέτοντας ότι η ηθοποιός ίσως προσπάθησε να σταθεροποιήσει μια βοηθητική βάρκα που χτυπούσε στο γιοτ. Όμως από πολύ νωρίς, οι λεπτομέρειες δεν πείθουν όλους.

Τα σημεία που δεν ταίριαξαν ποτέ

Πολλαπλές μώλωπες στο σώμα της Γουντ δεν εξηγούνται εύκολα με βάση το σενάριο ενός απλού ατυχήματος. Ο καπετάνιος του σκάφους, χρόνια αργότερα, μιλά για έντονο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι το κρίσιμο βράδυ. Ο αυτόπτης μάρτυρας που ισχυρίζεται ότι άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια» από το νερό δεν αξιολογήθηκε επαρκώς στην αρχική έρευνα. Ο Γουόκεν δίνει αποστασιοποιημένες, λιτές απαντήσεις. Ο Βάγκνερ παρουσιάζει μικρές αλλά κρίσιμες διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις του με τα χρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παζλ γεμάτο κενά που όσα χρόνια κι αν πέρασαν δεν συμπληρώθηκε.

Το μεγάλο rewind της υπόθεσης

Το 2011, τρεις δεκαετίες μετά, η υπόθεση ανοίγει ξανά. Οι νέες ιατροδικαστικές εξετάσεις αλλάζουν την αιτία θανάτου από «τυχαίο πνιγμό» σε «πνιγμό και άλλοι απροσδιόριστοι παράγοντες». Ο θάνατος χαρακτηρίζεται επισήμως «ύποπτος». Η έρευνα επικεντρώνεται στον Βάγκνερ, που χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος», χωρίς όμως να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η Γουντ γίνεται πλέον σύμβολο ενός αστικού μύθου του Χόλιγουντ: μια γυναίκα που έφυγε μυστηριωδώς, σε μια νύχτα γεμάτη σιωπές, αντιφάσεις και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Σήμερα, πάνω από 44 χρόνια μετά, ο θάνατος της Νάταλι Γουντ παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά αινίγματα της αμερικανικής pop κουλτούρας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1781: Το πλήρωμα του βρετανικού δουλεμπορικού πλοίου Ζονγκ δολοφονεί 133 Αφρικανούς, πετώντας τους στη θάλασσα για να αποζημιωθούν από την ασφάλεια του φορτίου. Η φρικτή αυτή πράξη προκαλεί διεθνή κατακραυγή και γίνεται ορόσημο στις εκστρατείες κατά του δουλεμπορίου.

1812: Τελειώνει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, όπου οι στρατιές του Ναπολέοντα υφίστανται πανωλεθρία κατά την υποχώρησή τους από τη Μόσχα. Η διάβαση του παγωμένου ποταμού αφήνει πίσω της χιλιάδες νεκρούς και θεωρείται καθοριστικό πλήγμα στη γαλλική εκστρατεία.

1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη γαλανόλευκη σημαία. Την ίδια ημέρα, οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.

1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας, Χανς Γκάμπερ, και άλλα 11 άτομα, ιδρύουν την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1906: Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Lancia από τον ραλίστα και μηχανικό Βιτσέντσο Λάντσια.

1908: Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του, καταρτίζεται το πρώτο καταστατικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που είναι από τα πρώτα ελληνικά αθλητικά σωματεία της Ελλάδας. Φέρει την ονομασία «Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής».

1912: Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.

1947: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκρίνει το Σχέδιο 181 για την κατάτμηση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, μια απόφαση που καθορίζει μέχρι σήμερα το διεθνές πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν την επιτυχία τους «I Want to Hold Your Hand». Οι προπωλήσεις φθάνουν το 1.000.000.

1964: Πνίγεται στο αίμα ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στον χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

1967: Παναγιώτης Πιπινέλης και Ιχσάν Σαμπρί Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

1975: Οι Queen ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Bohemian Rhapsody».

1975: Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ονομάζουν τη νέα εταιρία που ίδρυσαν Microsoft (Microcomputer Software).

2009: Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 50,6% επικρατώντας της Ντόρας Μπακογιάννη που λαμβάνει 39,72% και του Παναγιώτη Ψωμιάδη με 10,22%. Στις κάλπες προσήλθαν 782.136 ψηφοφόροι.

2020: Οι εισαγγελείς της Αργεντινής ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι και τα γραφεία του γιατρού του Ντιέγκο Μαραντόνα στο πλαίσιο έρευνας μετά το θάνατό του.

2021: Η Τουρκία προσφέρεται να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

2021: Ερευνητές από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού ανακαλύπτουν δύο νέα αντιβιοτικά μόρια μέσα στο δηλητήριο ενός σκορπιού από το γένος Diplocentrus, τα οποία μπορεί να έχουν τις ιδιότητες να σταματήσουν πολλά διαφορετικά είδη επιβλαβών βακτηρίων και καρκινικών κυττάρων.

Γεννήσεις

1803 – Κρίστιαν Ντόπλερ, Αυστριακός φυσικός, γνωστός για τη διατύπωση του φαινομένου που φέρει το όνομά του – φαινόμενο Ντόπλερ – το οποίο περιγράφει τη μεταβολή της συχνότητας ενός κύματος σε σχέση με την κίνηση της πηγής και του παρατηρητή. Η ανακάλυψή του υπήρξε θεμελιώδης για την αστρονομία, την ακουστική, τη μετεωρολογία και τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία (π.χ. υπέρηχοι Doppler).

Θάνατοι

2001 – Τζορτζ Χάρισον, Άγγλος τραγουδοποιός και κιθαρίστας, μέλος των θρυλικών Beatles. Γνωστός ως ο «ήσυχος Beatle», συνέθεσε διαχρονικά τραγούδια όπως «Here Comes the Sun» και «Something». Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ακολούθησε σόλο καριέρα και ανέπτυξε έντονη πνευματική και φιλανθρωπική δράση, με κορυφαία στιγμή τη διοργάνωση της πρώτης μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας στην ιστορία της ροκ, το Concert for Bangladesh το 1971.

2006 – Χρήστος Τεγόπουλος, Έλληνας εκδότης, ιδρυτής και εκδότης της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», μιας από τις πιο ιστορικές και επιδραστικές εφημερίδες της Μεταπολίτευσης. Υποστήριξε τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία και την προοδευτική φωνή στον Τύπο, καθιερώνοντας την Ελευθεροτυπία ως σύμβολο ελευθερίας του λόγου και πολιτικού πλουραλισμού για δεκαετίες.

Φαίδρα, Φαίδρος, Φιλούμενος, Φιλουμένη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής