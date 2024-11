Η 29η Νοεμβρίου 1947 σηματοδοτεί μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Εκείνη την ημέρα, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το Σχέδιο Κατάτμησης της Παλαιστίνης (Ψήφισμα 181), ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία δύο κρατών: ένα εβραϊκό και ένα αραβικό, ενώ η Ιερουσαλήμ τέθηκε υπό διεθνή έλεγχο ως corpus separatum.

Αυτή η απόφαση, αν και ιστορική, έθεσε τις βάσεις για μία από τις πιο μακροχρόνιες και αιματηρές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής.

Η απόφαση του ΟΗΕ ήταν το αποτέλεσμα χρόνιων εντάσεων στην περιοχή, που κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη. Η αυξανόμενη μετανάστευση Εβραίων στην περιοχή, κυρίως λόγω του Ολοκαυτώματος και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αραβική κοινότητα.

Το σχέδιο του ΟΗΕ πρότεινε τη διαίρεση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, με το 55% της γης να αποδίδεται στο εβραϊκό κράτος και το 45% στο αραβικό. Ωστόσο, η κατανομή δεν ήταν ισομερής, καθώς το εβραϊκό κράτος περιλάμβανε περιοχές με λιγότερους Εβραίους, ενώ το αραβικό περιλάμβανε σημαντικές γεωργικές εκτάσεις.

Η Ιερουσαλήμ και η Βηθλεέμ, λόγω της θρησκευτικής τους σημασίας, προτάθηκε να παραμείνουν υπό διεθνή διακυβέρνηση, ελεγχόμενες από τον ΟΗΕ.

Η εβραϊκή κοινότητα υποδέχθηκε το ψήφισμα με ενθουσιασμό, βλέποντας σε αυτό μια ευκαιρία για την ίδρυση του δικού τους κράτους μετά από αιώνες διωγμών και εξορίας. Ωστόσο, η αραβική κοινότητα το απέρριψε κατηγορηματικά, θεωρώντας το άδικο και ανισομερές. Οι αραβικές χώρες της περιοχής αντέδρασαν έντονα, δηλώνοντας ότι δεν θα αποδεχθούν την κατάτμηση.

Αυτή η διαίρεση οδήγησε σε συγκρούσεις σχεδόν άμεσα. Η ένταση μεταξύ Εβραίων και Αράβων στην περιοχή κλιμακώθηκε, ενώ οι προσπάθειες του ΟΗΕ να επιβάλει το σχέδιο απέτυχαν, καθώς η περιοχή βυθίστηκε σε βία και χάος.

Η Βρετανία, ανήμπορη να ελέγξει την κατάσταση, αποχώρησε από την Παλαιστίνη τον Μάιο του 1948. Στις 14 Μαΐου, οι Εβραίοι ανακήρυξαν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, κάτι που οδήγησε σε έναν γενικευμένο πόλεμο με τις γειτονικές αραβικές χώρες.

Από τότε, η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο μιας ανεπίλυτης σύγκρουσης, με τις ρίζες της να ανάγονται στη μοιραία απόφαση του 1947.

Η 29η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό το 1977, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Η ημέρα αποτελεί ευκαιρία για την παγκόσμια κοινότητα να αναδείξει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1781: Το πλήρωμα του βρετανικού δουλεμπορικού πλοίου Ζονγκ δολοφονεί 133 Αφρικανούς πετάγοντάς τους στη θάλασσα, για να διεκδικήσουν την ασφάλεια.

1812: Τελειώνει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη γαλανόλευκη σημαία. Την ίδια ημέρα, οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.

1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας, Χανς Γκάμπερ, και άλλα 11 άτομα, ιδρύουν την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1906: Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Lancia από τον ραλίστα και μηχανικό Βιτσέντσο Λάντσια.

1908: Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του, καταρτίζεται το πρώτο καταστατικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που είναι από τα πρώτα ελληνικά αθλητικά σωματεία της Ελλάδας. Φέρει την ονομασία «Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής».

1912: Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.

1947: Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει ένα σχέδιο για την κατάτμηση της Παλαιστίνης.

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν την επιτυχία τους «I Want to Hold Your Hand». Οι προπωλήσεις φθάνουν το 1.000.000.

1964: Πνίγεται στο αίμα ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στον χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

1967: Παναγιώτης Πιπινέλης και Ιχσάν Σαμπρί Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

1975: Οι Queen ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «Bohemian Rhapsody».

1975: Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ονομάζουν τη νέα εταιρία που ίδρυσαν Microsoft (Microcomputer Software).

2009: Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 50,6% επικρατώντας της Ντόρας Μπακογιάννη που λαμβάνει 39,72% και του Παναγιώτη Ψωμιάδη με 10,22%. Στις κάλπες προσήλθαν 782.136 ψηφοφόροι.

2020: Οι εισαγγελείς της Αργεντινής ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι και τα γραφεία του γιατρού του Ντιέγκο Μαραντόνα στο πλαίσιο έρευνας μετά το θάνατό του.

2021: Η Τουρκία προσφέρεται να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

2021: Ερευνητές από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού ανακαλύπτουν δύο νέα αντιβιοτικά μόρια μέσα στο δηλητήριο ενός σκορπιού από το γένος Diplocentrus, τα οποία μπορεί να έχουν τις ιδιότητες να σταματήσουν πολλά διαφορετικά είδη επιβλαβών βακτηρίων και καρκινικών κυττάρων.

Γεννήσεις

1915 – Γιουτζίν Πόλεϊ, αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του πρώτου ασύρματου τηλεχειριστηρίου για τηλεοράσεις, που άλλαξε τον τρόπο ψυχαγωγίας

1932 – Ζακ Σιράκ, γάλλος πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, με σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή

1933 – Τζέιμς Ρόζενκουιστ, αμερικανός καλλιτέχνης, από τους πρωτοπόρους του κινήματος της Pop Art

Θάνατοι

O Τζορτζ Χάρισον των Beatles

1924 – Τζάκομο Πουτσίνι, ιταλός συνθέτης, γνωστός για όπερες όπως «La Bohème», «Tosca» και «Madama Butterfly»

1981 – Νάταλι Γουντ, αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για ταινίες όπως «West Side Story», που πνίγηκε σε ατύχημα με σκάφος

2001 – Τζορτζ Χάρισον, άγγλος τραγουδοποιός και κιθαρίστας, μέλος των Beatles, γνωστός για το έργο του στη μουσική και τη φιλανθρωπία

2006 – Χρήστος Τεγόπουλος, έλληνας εκδότης, ιδρυτής και εκδότης της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής

Φαίδρα, Φαίδρος, Φιλούμενος, Φιλουμένη