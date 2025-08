1984 – Ρίτσαρντ Μπάρτον (Richard Burton), εμβληματικός Ουαλός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός για τη βαθιά, βροντερή φωνή του και τη δυναμική σκηνική παρουσία. Γεννήθηκε ως Richard Walter Jenkins Jr. το 1925 και θεωρήθηκε «φυσικός διάδοχος του Laurence Olivier» χάρη στις σαιξπηρικές του ερμηνείες. Έφτασε στην κορυφή του Χόλιγουντ με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως Cleopatra, Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Becket, The Spy Who Came in from the Cold, Anne of the Thousand Days, Equus και 1984, την τελευταία του ταινία. Συνολικά έλαβε εφτά υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς να κερδίσει ποτέ, αλλά τιμήθηκε με BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Τόνυ για το Camelot στη θεατρική σκηνή.