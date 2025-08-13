Το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου ολοκλήρωσαν την τελευταία εκπομπή τους, «Καλοκαιρινό Ραντεβού», για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Με ένα θερμό αντίο στο τηλεοπτικό κοινό του ΟΡΕΝ, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν υπόσχεση επιστροφής στην ίδια συχνότητα την ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

«Η αλήθεια είναι ότι πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο, ήταν μία πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα, μία πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα. Μια όμορφη ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, έδινε καθημερινά το μεράκι και το πάθος, για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα στον αέρα», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ και μου άρεσε. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, είπαμε από την αρχή την ιστορία μας το πώς έγινε. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί και μας βγήκε σε καλό», ανέφερε με τη σειρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας,