Mε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στο θέμα των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».