Την απάντησή τους στην δήλωση της βουλεύτριας και πρώην υφυπουργού, Σοφίας Βούλτεψη ότι η Ελλάδα υστερεί σε εθελοντές, έδωσαν οι Εποχικοί Πυροσβέστες.

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της», επεσήμαναν με ανάρτηση στο Facebook.

Νωρίτερα η κυρία Σοφία Βούλτεψη με δηλώσεις της επεσήμανε ότι:

«Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές: 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι. Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως. Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό: 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές»

Η ανακοίνωση των Εποχικών Πυροσβεστών στο Facebook:

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν αυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν ειναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».