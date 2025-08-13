Μια 12χρονη κοπέλα από το Μπαγκλαντές διασώθηκε από κύκλωμα πορνείας στην Ινδία, αφού υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από περισσότερους από 200 άνδρες μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Σύμφωνα με τις Αρχές, η τραγική της εμπειρία ξεκίνησε όταν απέτυχε σε ένα μάθημα στο σχολείο και φοβόταν ότι θα τη χτυπήσουν οι γονείς της.

Η κοπέλα έφυγε από το σπίτι με τη βοήθεια μιας γυναίκας που γνώριζε, η οποία τη μετέφερε λαθραία πέρα από τα σύνορα και την πούλησε σε εμπόρους σεξ, όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές.

Το χρονικό της διάσωσης

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Αστυνομία δήλωσε ότι αρχικά μεταφέρθηκε στην πόλη Ναντιάντ στην Γκουτζαράτ, όπου κακοποιούνταν επανειλημμένα. Δέκα άτομα έχουν συλληφθεί, αλλά οι ακτιβιστές τονίζουν ότι η διάσωση αποτελεί μόνο την αρχή.

Η κοπέλα απελευθερώθηκε στις 26 Ιουλίου κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της Μονάδας Καταπολέμησης Ανθρωποπλασίας των αστυνομικών αρχών Mira-Bhayandar Vasai-Virar, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Exodus Road India Foundation και Harmony Foundation.

Δηλώσεις ακτιβιστών

«Αυτή η κοπέλα δεν έχει καν φτάσει στην εφηβεία, αλλά η παιδική της ηλικία έχει κλαπεί από τέρατα στο εμπόριο σαρκός», δήλωσε ο Αβραάμ Μαθάι, ιδρυτής και πρόεδρος της Harmony Foundation.

«Πίσω από κάθε τέτοια διάσωση βρίσκεται ένα παιδί που δεν ακούστηκε, ένα παιδί που απογοητεύτηκε πρώτα από εκείνους που έπρεπε να το προστατεύουν και στη συνέχεια από μια κοινωνία που αντιδρά μόνο όταν είναι πολύ αργά», συμπλήρωσε.

Ο Μαθάι προειδοποίησε επίσης ότι η αυστηρή γονική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ενέργειες της Αστυνομίας

Ο επίτροπος της Αστυνομίας, Νικέτ Κάουσικ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν όλους τους διαθέσιμους πόρους για να αποκαλύψουν ολόκληρο το κύκλωμα και να προστατεύσουν άλλα ευάλωτα παιδιά.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές πιέζουν τις Αρχές να κάνουν περισσότερα για την προστασία των παιδιών από αρπακτικά. Η Μάντου Σάνκαρ, ακτιβίστρια, δήλωσε: «Βλέπω συχνά ανήλικα κορίτσια να ζητιανεύουν στις περιοχές Βάσι και Μπελαπούρ, τα οποία συχνά έχουν κλαπεί ως βρέφη από χωριά, μεταφέρονται στις πόλεις και στη συνέχεια τα εκμεταλλεύονται. Τα διαχειρίζονται μία ή δύο ηλικιωμένες γυναίκες που τα οδηγούν στην πορνεία. Τους χορηγούνται ακόμη και ορμονικές ενέσεις για να φτάσουν νωρίτερα στην εφηβεία».

Στατιστικά για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ινδία

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ινδία αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με ανάλυση της Child Rights and You, η σεξουαλική βία αυξήθηκε κατά 96% από το 2016 έως το 2022. Μόνο το 2022, καταγράφηκαν σχεδόν 39.000 περιπτώσεις βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν περιστατικά σε περιοχές όπου η καταγγελία δεν θεωρείται συνήθως λύση.

Σύμφωνα με αναφορές, τα θύματα και οι οικογένειές τους συχνά εξαναγκάζονται σε σιωπή λόγω εκφοβισμού και ενός δυσλειτουργικού δικαστικού συστήματος. Το 2022, μόνο το 3% των υποθέσεων παιδικού βιασμού κατέληξε σε καταδίκη.