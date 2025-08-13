O Xουάντσο Ερνανγόμεθ περνάει αυτές τις ημέρες χρόνο με την οικογένειά του και σε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram είδαμε τη μητέρα του Μαργκαρίτα Γκόιερ να παίζει μπάσκετ μαζί του, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να κάνει tag και την αδερφή του Αντρέα η οποία ασχολείται επίσης με το άθλημα. Ποια είναι όμως η μικρή αδερφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ;

Η Aντρέα Ερνανγόμεθ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 2000 στη Μαδρίτη και έχει ύψος 1.85. Αγωνίζεται ως forward και ξεκίνησε το μπάσκετ στις κατηγορίες υποδομής της CB Estudiantes, ενώ φοιτούσε στο λύκειο Carmen Conde. Το 2018 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε και αγωνίστηκε στο κολέγιο Fairfield University με την ομάδα Fairfield Stags κάνοντας πολύ καλές επιδόσεις και αποκτώντας εντυπωσιακά στατιστικά:

Tη σεζόν 2018-19 (freshman), έπαιξε σε 31 αγώνες (η μοναδική freshman με αυτήν την επίδοση) μετρώντας 2,8 πόντους και 2,5 rebounds ανά αγώνα. Τη σεζόν 2019-20 (sophomore), διπλασίασε την προσφορά της με 8,7 rebounds στα τελευταία 7 παιχνίδια και πέτυχε διπλά double – ανάμεσα τους 10 πόντοι & 11 rebounds κόντρα στη Siena. Τη σεζόν 2020-21 (junior) τιμήθηκε ως MAAC Sixth Player of the Year, πέτυχε double double με 15 πόντους και 14 rebounds κόντρα στη Monmouth και κατέγραψε 5 threes με ποσοστό 38,1 %. Τη σεζόν 2021-22 (senior) οδήγησε την ομάδα με 8,1 rebounds ανά αγώνα (6η θέση στη MAAC), είχε 3 διπλά double με κορυφαίες επιδόσεις τους 20 πόντους και 18 rebounds. Τέλος τη σεζόν 2022-23 (graduate student) ήταν στην MAAC All-Academic Team, ξεκίνησε 20 από 21 αγώνες και ήταν κορυφαία με 6,5 rebounds ανά αγώνα (top-10 στη MAAC), 43 steals (2η στην ομάδα) και 55 ασίστ (3η). Επίσης, πέτυχε career-high 22 πόντους στο Dayton (με 9 rebounds και 5 assists), 20 πόντους στην έναρξη με stonehill και 11 rebounds εναντίον του Saint Peter’s.

Σπούδασε Marketing με minor στο Sports Management και έχει δηλώσει ότι βλέπει την ομάδα ως οικογένεια ενώ ότι η εμπειρία στο Fairfield την έκανε καλύτερο άνθρωπο. Στόχος της ήταν να συνεχίσει την καριέρα της στο μπάσκετ όσο αντέχει, και μετά να ασχοληθεί με το αντικείμενο των σπουδών της. Η Αντρέα άλλωστε προέρχεται από μια άκρως μπασκετική οικογένεια: H μητέρα της Μαργκαρίτα Γκόιερ, είναι πρώην διεθνής παίκτρια της Ισπανίας που κατέκτησε το EuroBasket 1993, ενώ ο πατέρας της Γκιγιέμο Ερνανγόμεθ διετέλεσε παίκτης σε ομάδες όπως η Real Madrid και το Estudiantes, αλλά και διεθνής σε μικρές ηλικίες. Και τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια της, ο Γουίλι που γεννήθηκε το 1994 έχει αγωνιστεί στο NBA και στη EuroLeague, έχει αναδειχθεί σε MVP του EuroBasket 2022 και All-Rookie NBA 2017. Όσο για το Χουάντσο που γεννήθηκε το 1995, παίζει στον Παναθηναϊκό, ενώ έχει υπάρξει επίσης παίκτης του NBA (Denver, Raptors κ.ά.), πρωταθλητής EuroLeague 2024 και MVP αγώνων.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι διατηρεί σχέση με τον Jake Wojcik, ο οποίος είναι επίσης μπασκετμπολίστας σε Κολέγιο των ΗΠΑ. Η Αντρέα έχει 20 χιλιάδες ακολούθους στο Instagram και ανεβάζει σε αυτό φωτογραφίες από επαγγελματικές και οικογενειακές της στιγμές.

Η Αντρέα Ερνανγκόμεθ είναι μια παθιασμένη μπασκετμπολίστρια, με πολύ καλές ακαδημαϊκές και αθλητικές επιδόσεις. Η οικογένειά της –με τους γονείς της να είναι πρώην επαγγελματίες και τους δύο αδερφούς της να έχουν κατακτήσει διακρίσεις στο υψηλότερο επίπεδο- έχει υπάρξει έμπνευση για την ίδια ώστε να ασχοληθεί και να εξελιχθεί στο άθλημα που υπηρετεί και λατρεύουν και οι πέντε τους.